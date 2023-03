A Paulina Rubio le ha costado trabajo sostener el título de “La chica dorada”. La mexicana acepta que, aunque es halagador ser conocida así, también conlleva cierta responsabilidad ser identificada como una mujer fuerte y firme que debe brillar ante la adversidad.

Con más de 40 años de carrera, Pau ha encontrado la forma de darle un significado a ese sobrenombre que la ayuda a persistir y a la vez sentirse libre.

“Para mí significa tener alas para hacer lo que yo quiera dentro de la música, significa llegar para quedarme, orgullo, responsabilidad, pero también vida y medicina para el alma”, dice en entrevista.

Durante su carrera, Rubio ha sido un referente de estilo y personalidad para muchas mujeres, como lo demostró en la más reciente la alfombra roja de los Premios Lo Nuestro, en la que usó un atuendo elegante y moderno que algunos llamaron “el vestido ideal para las mujeres mayores de 50”.

A sus 51, reconoce que su mayor referencia e inspiración tanto física como mental ha sido su propia madre, la actriz Susana Dosamantes, quien falleció en julio pasado debido al cáncer de páncreas.

“Me gusta tener clase porque mi mamá tiene clase, siempre va a seguir con ese legado, eso era Susana: era muy franca, muy transparente, y yo soy parte de ella y siempre me voy a reflejar así con mi música, que para mí esa es la medicina del alma”, señala la cantante.

Con la llegada de 2023, la intérprete de “Baila Casanova” ha decidido reenfocar sus prioridades hacia la autenticidad, el amor por sus hijos, Eros y Andrea Nicolás, y la valoración propia.

“Sobre todo entendiendo lo importante que es la vida, la familia, el amor, el tiempo, estar presente aquí y ahora. Las prioridades por delante: mis niños, mi música, mi público. Estoy muy emocionada por poder seguir haciendo lo que más me gusta y estoy en ello latente”.

Con su nuevo sencillo, titulado “No es mi culpa”, quiere consolidarse como la reina de la pista, más que cantarle a las rupturas, por lo que en la letra que canta a la fiesta y a la libertad repite: “Aquí llegó su chica Golden”, anuncia.

“Quería soltarme el pelo un poquito, quería pintar cómo voy a ser en 2023; entonces, estuve escuchando mucho a mis fans y quiero ser juguetona, Paulina también tiene eso que posee la canción”, señala.

Y aunque en redes sociales muchos decían que su canción era una contestación a la situación que atraviesa Erik Rubín tras su ruptura con Andrea Legarreta, Paulina afirma que no tiene nada en común y que no se quiere ver relacionada. “Agua que no has de beber déjala correr”, expresa.

Un futuro más auténtico

Como referente femenino y en el marco del Día Internacional de la Mujer, Rubio realza su estandarte de amor propio, que recomienda a todas las mujeres que la siguen.

“El mes de la mujer es para darte amor propio, entonces trato de hacerlo porque eso me hace sentir bien, me hace sentir guapa y va de la mano con lo que soy. Todo comienza desde ahí”, indica.

Para la también empresaria mexicana, la música ha sido una balsa durante épocas difíciles, en las que lo que más ha defendido es su autenticidad. El año pasado se oficializó como una artista independiente después de más de 20 años trabajando con una misma disquera.

“Ser auténtica cuesta porque dentro de la música te quieren cambiar siempre y tienes que ser muy leal a ti misma”, finaliza.

El Universal

Una vida de éxitos

Paulina Rubio ha vendido hasta la fecha alrededor de 30 millones de discos, lo que la convierte en una de las artistas latinas con mayores ventas. Ha recibido nominaciones para los Premios Grammy y el Premio Grammy Latino en siete ocasiones.

La revista Forbes la incluyó en su lista de las “50 mujeres más poderosas de México”; además, fue considerada como una de las celebridades con más seguidores en Twitter y de acuerdo a YouGov es una de las artistas latinas más populares en los Estados Unidos.

Otras ocupaciones de Paulina Rubio incluyen ser empresaria, diseñadora de modas, presentadora de televisión y en su momento se desarrolló como modelo. Además, ha destacado por participar como jueza en los programas de talentos más importantes de América y España como: “La Voz... México”, “La Voz Kids”, “The X Factor USA”, “La Voz... España” y “Mira Quién Baila”.

Toma nota

Discografía

1992: “La Chica Dorada”

1993: “24 Kilates”

1995: “El Tiempo Es Oro”

1996: “Planeta Paulina”

2000: “Paulina”

2002: “Border Girl”

2004: “Pau-Latina”

2006: “Ananda”

2009: “Gran City Pop”

2011: “Brava!”

2018: “Deseo”



