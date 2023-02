Este viernes 17 de febrero en punto de las 21:00 horas en el Auditorio Telmex, el cantante y compositor, Espinoza Paz, regresa en concierto a Guadalajara después de varios años de ausencia. Llega con su gira "El Mushasho Tour" y en una reunión previa con los medios de comunicación, compartió la gran emoción que le da convivir con el público tapatío.

De hecho, ayer jueves, como preámbulo y para calentar motores, salió como estrella invitada sorpresa durante el espectáculo de Fuerza Regida, el vocalista de la agrupación, Jesús Ortiz, incluso le dijo que lo admiraba desde pequeño. Espinoza interpretó "El próximo viernes" y "Lo intentamos".

Espinoza Paz viene de una gran racha de éxito de Colombia y ahora es el momento de volver a conectar con el público mexicano. Mientras se montaba el escenario con las luces y escenografía, fue cuestionado sobre cómo le gusta desarrollar sus conciertos, señalando que le gusta improvisar, que no ensaya, porque mientras ve cómo reacciona la gente, es como decide las canciones que va interpretando, sin embargo, adelantó que podría estar abriendo con temas como "Al diablo lo nuestro" y "La mushasha shula".

Ahora mismo Espinoza está promoviendo su tema "La shavala chiquita", pero adelantó que pronto estará publicando un disco de música romántica que llevará por nombre "Latinoamericano" donde incluso compartió un adelanto de una de las canciones, "Si mañana no estoy". Además también habló de una próxima colaboración con el colombiano Pipe Bueno y ahora que fue invitado de Fuerza Regida, también se abrió la posibilidad de hacer algo con la alienación.

No descarta incluso acercarse a los corridos, pero desde un sentido positivo, es decir, hablando de los sueños que tenía cuando trabajaba en el campo en Estados Unidos.

Espinoza vive un momento especial en su vida, destaca que vive para sus cuatro hijos y para la música, recordó de hecho como anécdota que su gusto por la música comenzó a los ocho años, que desde esa edad supo que quería ser compositor y aconsejó a las personas a creer en sus hijos y hacerles saber que pueden lograr lo que quieran, pues en su caso, su mamá siempre creyó en él.

"Yo siento que la vida, el universo, Dios y mi pensamiento, me llevaron a convertirme en algo que mi mamá me decía con una realidad que era que nunca le digan a sus hijos que no pueden hacer las cosas o que no nacieron para eso, al contrario. Yo creo que yo escuché tanto que podía ser artista, que por eso lo soy".

La noche en el Auditorio Telmex promete ser inolvidable esta noche para los tapatíos que acudan al show de Espinoza Paz.

MF