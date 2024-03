Por tercera ocasión se presentó en Guadalajara el "Inesperado Tour", espectáculo a cargo de Pandora y Flans. El Auditorio Telmex recibió con gran entusiasmo a estas dos agrupaciones femeninas de la década de los años 80, quienes convocaron a ocho mil personas. Ilse, Mimí, Fernanda, Mayte e Isabel demostraron que siguen siendo dueñas del escenario a través de sus voces únicas y canciones icónicas que se han vuelto generacionales.

La velada comenzó minutos después de las 21:00 horas, las dos agrupaciones estaban acompañadas de su banda musical y dos coristas, Sandy, quién destacó Ilse, se acababa de casar y Paloma, hija de Fernanda Meade de Pandora.

El opening corrió a cargo de los temas "Cuando tú no estás", "Me gusta ser sonrisa" y "20 millas". "Este es nuestro tercer concierto en Guadalajara, que emoción", dijo Mimí, quién estaba batallando al igual que Ilse con cuestiones técnicas del microfoneo, pero ambas destacaron que todo es parte del show de estar en vivo, pues mientras cantaban no se escuchaban, pero como profesionales que son, sacaron todo a flote sin que nada se notara.

Luego las Flans interpretaron "Giovanni amore" y "Él no es un Rocky". "Qué emoción verlos aquí, gracias", señaló Ilse, quien motivó a la audiencia a entonar con fuerza "Alma gemela".

Luego con Pandora en el escenario interpretaron "No puedo dejar de pensar en ti". "Gracias por dejarnos ver este lugar tan hermoso y lleno, pero también por dejarnos hacer esto que tanto amamos y que nos llena de energía todos los días", le confesó Mayte al público.

Así que luego las Pandora interpretaron un Medley que incluyó "Cosas que nunca te dije", "Ojalá", "Alguien llena mi lugar" y "La Usurpadora". "Así como hay canciones para enamorados, también hay para quienes ya no se soportan", dijo Fernanda con mucha gracia y filosofía, por lo que después sonaron los acordes de "Adiós amor", tema que también interpreta con gran éxito Christian Nodal.

Pero luego del momento dramático, también había que bailar y sacar mucha energía, así que sonó con Flans "Tiraré", pero como el drama es único, Isabel reflexionó que aunque siempre cantaba "Ni tú ni yo" —tema compuesto por Franco de Vita— no se sentía identificada hasta cuando se divorció, así que ahora ya la interpreta con otro sentimiento.

Y para seguir con el mood de los corazones rotos, Ilse interpretó su emblemática balada "Ay amor" y Mimí se unió al acalorado momento con su éxito "Finge que no".

Las Flans y Pandora después en conjunto pusieron de pie al público con temas como "Yo no te pido la Luna" y un medley de Juan Gabriel que incluyó "Debo hacerlo", "Querida", "Caray" y "Me nace del corazón". La velada pintaba para ser inolvidable con otros emblemáticos temas como "Bazar", "No controles" y "Cómo te va mi amor", además de "Solo él y yo", "Como una mariposa", "Timido", "La mil y una noches" y "Con tu amor".

