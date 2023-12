Este viernes 15 y sábado 16 de diciembre, La Barranca se presentará en concierto en el C3 Stage en punto de las 21:00 horas; sin embargo, ninguna de las dos presentaciones será igual ya que la alineación tocará repertorios distintos, así lo comparte en entrevista con EL INFORMADOR José Manuel Aguilera, líder de la banda, quien espera que los tapatíos vivan dos veladas memorables.

“Desde hace tiempo estamos tratando de hacer una especie de tradición decembrina y llevar a La Barranca a Guadalajara en estas fechas. Y este año no es la excepción, siempre tratando de buscarle un ángulo diferente a estas visitas y en esta ocasión haremos estos conciertos consecutivos, pero con repertorios diferentes, sin repetir canciones entre un día y otro”.

Así que si los fans quieren acudir a las dos fechas, sabrán que verán dos espectáculos distintos rememorando los clásicos más importantes de esta mítica banda mexicana. “La Barranca tiene una discografía muy amplia, más de 10 álbumes de larga duración. Entonces, por eso podemos hacer este tipo de experimentos, de hacer (dos repertorios) sin repetir canciones”. Señala que para esta hazaña musical que ofrecerán fue dividir los álbumes alternadamente y de acuerdo a su aparición.

Sobre su cercanía con el público tapatío, destaca Aguilera que existe una relación de muchos años, la cual es muy estrecha y emotiva, “así que siempre venir a tocar aquí es un gran gusto y una gran emoción, y creo que la gente está respondiendo muy bien a esta propuesta de los shows alternos”. Después de Guadalajara la gira continuará en el Bajío, por ejemplo, visitando San Luis Potosí y el fin de año La Barranca tocará en la Ciudad de México.

En cuanto a cómo fue para la banda este 2023, confiesa el músico que ha sido un año activo en cuanto a saber que la pandemia quedó atrás. “Nosotros hemos estado enfocados precisamente en hacer un nuevo disco con temas inéditos, estamos terminando la grabación, pero todavía faltará mezclarlo y etcétera”. Espera Aguilera que el material quede listo a principios del 2024, la intención es calentar motores con un primer sencillo pero aún no tienen definido cuál será.

“Todos los discos de La Barranca tienden a tener un sonido en particular y tener un tipo de hilo conductor y en este caso no es la excepción. Será un disco con una colección de canciones que comparten cierta temática y cierta aproximación sonora por la forma en que fueron escritas, musicalmente tienen un proceso que las unifica, pero preferiría todavía no dar muchos detalles de esto, aunque sí puedo decir que hay una idea que parte como el común denominador de varias canciones del disco”, finaliza.

Agéndalo

Sede y horarios

La Barranca en C3 Stage (Av. Ignacio L Vallarta 1488, Col Americana), viernes 15 y sábado 16 de diciembre, repertorio distinto en los dos días. Se abren puertas a las 19:00 horas y la banda sale a tocar a las 21:00 horas. Boletos, preferente mil 23 pesos y general 625.32 pesos de venta en https://eventos.ticketnowmexico.com/ordertickets.asp?p=1631

CT