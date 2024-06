Regresa la Sonora Santanera a Guadalajara para presentar su reciente show “Tour Sinfónico”. La cita será el próximo domingo 9 de junio a las 18:00 horas en el Teatro Diana. Se trata de un espectáculo donde la agrupación rememorará todos sus éxitos acompañados de una orquesta de cámara. A propósito, hablan para EL INFORMADOR, María Fernanda Alvo y Luis Eduardo Chávez, integrantes de la icónica alineación.

“Estaremos en Guadalajara para festejar a los papás”, dice Luis Eduardo. “Este es un tour que tenemos ya desde hace algunos años y nos ha traído muchas satisfacciones y reconocimientos, por ejemplo, una nominación el año pasado al Latin Grammy. Además, el 12 de febrero estuvimos en el Zócalo de la Ciudad de México donde más o menos frente a 80 mil personas nos nombraron Patrimonio Cultural Vivo de la Ciudad México, todo gracias a este concepto donde acompaña a la Sonora Santanera una orquesta sinfónica”.

En ese sentido, también destaca Luis, que por cuestiones de espacio, en el Teatro Diana ellos cambiarán a una orquesta de cámara de aproximadamente 25 músicos, pues no caben los 60 que son, los cuales serán dirigidos por la maestra Odette Tapía, quien también estuvo a cargo de muchos de los arreglos que el público escuchará.

En tanto, María Fernanda habla sobre los retos que significa cantar con una orquesta más la Santanera, este hecho lo describe ella como “mágico”: “De por sí los temas de la Sonora Santanera son hermosos, muchos son poemas y ahora hay que imaginarse embellecer esos temas con 25 músicos donde habrá violines, chelos, clarinetes y oboes. Eso suena espectacular, es como estar en el cielo, yo así lo veo, sobre todo con el tema de ‘A muchos años’ que es mi favorito con la orquesta. Por eso es que los queremos invitar este 9 de junio al Teatro Diana, porque sabemos que les va a fascinar este concierto sinfónico”.

Sobre el repertorio, expresa María Fernanda que habrá temas que no pueden faltar como “La Boa”, “Perfume de Gardenias”, “El Mudo”, “Luces de Nueva York” y “El Ladrón”, entre otros: “Son canciones que no pueden salir del setlist porque la gente los exige. Pero la Sonora Santanera tiene casi 800 temas y el director musical, Juan Carlos Navarrete, siempre se encarga de sacar del baúl de los recuerdos, temas que a lo mejor la gente ya se había olvidado que eran de la sonora o que a lo mejor piensan que son inéditos. Por eso las personas que acuden a vernos año con año notan un show diferente, porque se incluyen nuevas canciones, con coreografías distintas y vestuarios recientes, así que este año no será la excepción, para toda la gente que ya nos ha visto en Guadalajara, los queremos invitar a que regresen, porque este es un espectáculo completamente diferente”.

Finalmente, Luis Eduardo comparte que desde el año 2019 se presentó el primer concierto sinfónico en el Auditorio Nacional que se llamó “Noches de Cabaret. Volumen II”: “Ese álbum se grabó en vivo desde ese show. Y a raíz de esto, se ha venido trabajando y modificando, es decir, evolucionó el concepto”. Y la logística de hacer todo esto posible es compleja, principalmente por trabajar en los arreglos.

“Es una experiencia que no se pueden perder. Les garantizo que se van a salir del teatro con un muy buen sabor de boca”.

Cabe señalar que la Sonora Santanera también está de gira con Paquita la del Barrio y La Maldita Vecindad con conceptos distintos con cada uno de estos dos artistas.

La Sonora Santanera con María Fernanda. Domingo 9 de junio, a las 18:00 horas, en el Teatro Diana. Boletos de 450 a mil 350 pesos. Boletos en Ticketmaster y taquillas del inmueble.

