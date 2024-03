La banda británica James, comandada por Tim Booth se presentó ante dos mil 400 personas este viernes por la noche en el Guanamor Teatro Studio con un gran éxito como parte de su gira "Live in 2024" con la cual también pisará suelo Azteca en el Vive Latino el domingo 17 de marzo.

La alineación salió al escenario cerca de las 21:11 horas, el público, en su mayoría entre los 40 años, ya la esperaba con gran entusiasmo, apaciguando la espera con cerveza en mano. Tim lució relajado con ropa en tonos claros y una gran bufanda al rededor del cuello, más un gorro oscuro que a los pocos minutos se quitó.

La velada comenzó con temas como "Johnny Yen", "Waltzing Alone" y "Beautiful Beaches". El público quedaba hipnotizado por la peculiar manera de bailar de Tim, siempre entregado, con gran pasión por la música y por su público. Nueve músicos contándolo a él entregaron todo sobre el escenario donde sobresalieron los acordes del violín. Además, el vocalista reconoció el trabajo de las mujeres de James, la baterista y la segunda voz, dos chicas muy talentosas que le agregaron magia y fuerza a la noche.

Otros temas que también se escucharon fueron "Life's fucking miracle", "Five-O" y "Born of frustration", además también James dió paso a sus recientes sencillos como "Our World" y "Is this love", si bien el público no prestó mucha atención por ser nuevos, lanzados apenas el 29 de febrero, Tim demostró que se sigue renovando la banda con propuestas frescas y conscientes sobre habitar en esta tierra.

James, quien hizo una pausa en el año 2001, luego de haber marcado pauta en la década de los 90, volviendo con fuerza en el 2017, la primera vez que estuvo en México fue en 2018 y desde entonces las visitas han sido constantes. No por nada Tim se deja querer por el público nacional e interactúa con él, con los tapatíos estuvo departiendo en la canción "Say Something", una de las canciones más coreadas de la velada. Previamente también le obsequiaron una bandera de México al vocalista, la cual trató con respeto y cariño.

En el repertorio no podían faltar otras canciones como "Just like Fred Astaire", "Ring The Bells", "All The Colors Of You" y "Many Faces".

La banda dejó claro que sigue vigente en el gusto de la audiencia, la cual ha crecido con ella. Su sonido más maduro sin dejar de lado su estética vanguardista, demuestra que su vena creativa está en su mejor momento.

El cierre de la velada enmarcaría temas como "Laid", "Top of The World" y "Out To Get You".

