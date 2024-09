El otoño anuncia su llegada y de su mano llegan eventos imperdibles en Guadalajara, que marcarán pauta en la agenda de entretenimiento y cultura. Conciertos, puestas en escenas, exhibiciones y parques temáticos son parte de la oferta para disfrutar de la segunda mitad del año y cerrar con broche de oro estos 12 meses llenos de emoción.

Museo Cabañas

Si eres amante de las exhibiciones, en el Museo Cabañas hay distintas muestras, por ejemplo, “Cartas de Navegación” de Javier Campos Cabello, cuya clausura es el 20 de octubre. La exposición propone una revisión de la producción del artista de 1979 a 1994 haciendo una recuperación de sus significados y valores estéticos que permita profundizar en los aspectos técnicos y que aporten nuevos conocimientos. La exposición es conmemorativa por el 30 aniversario luctuoso del pintor.

“Voces periféricas. Ampliando los márgenes”, es una muestra de proyecto y diccionario con la artista Paz González. La clausura será el 20 de octubre. El proyecto se ha diseñado como un espacio de reunión de voces y sentires para ampliar la poética sobre identidad, diversidad y el existir en el mundo.

El proyecto artístico Sector Reforma exhibe “Una figura es posible con tres líneas rectas”, la cual cierra su exposición el día 27 de octubre. La muestra celebra el XX Aniversario del Colectivo tapatío Sector Reforma, conformado por los artistas Javier Cárdenas Tavizon, Santino Escatel y Alejandro Fournier, quienes desde el año 2003 comenzaron sus actividades de producción, gestión y exhibición de arte en el Antiguo barrio de Analco y actualmente en el barrio de Santa Teresita.

“Jesús ‘Chucho’ Reyes Ferreira. Lo popular del color” estará hasta el 20 de octubre. Está organizada en cinco secciones temáticas: “Retratos de un pintor, anticuario”, “El color en el arte popular”, “El color en la animalia”, “El color de lo espiritual” y “El color de la calavera”. Un antecedente es la exposición “Chucho Reyes”. Para esta ocasión se han incluido nuevas obras, otros objetos y algunos documentos que dan cuenta de la época del artista.

“Flujo Aleatorio” de Edgar Cobián, estará hasta el 13 de octubre. La obra de Edgar Cobián (Guadalajara, 1978) ha reconstruido su propia simbología a través de elementos accidentados pero frecuentes: la mano y el guante, la ropa, el lenguaje de marketing y el panfleto ideológico, la presencia de algo sónico, el estrobo, los colores del arcoíris y de la alegría, hasta el cuerpo, la articulación y el baile.

“Sala Orozco. Los Teules” se clausurará en diciembre próximo. A manera de exposición permanente, esta sala estará dedicada a montar diversas exhibiciones que den salida a la Colección José Clemente Orozco que el Museo Cabañas resguarda. En esta ocasión, se presenta Los Teules (1947), una serie pictórica que muestra la atrocidad del sitio de Tenochtitlán.

El Museo Cabañas ofrece una nutrida propuesta de exposiciones. CORTESÍA

Auditorio Telmex

A la vuelta de la esquina llega Ha*Ash, que estará el día 27 de septiembre a las 21:00 horas. Emmanuel y Mijares el día 3 de octubre a las 21:00 horas celebrando 10 años de alianza con “Two Amigos”.

La banda argentina Miranda! llega el 10 de octubre a las 21:00 horas, mientras que Franco Escamilla estará los días 11 y 12 de octubre a las 21:00 horas con su “Show 1995”.

Melendi celebrará 20 años de carrera el día 18 de octubre a las 21:00 horas. Y el día de Halloween, el 31 de octubre, Aurora presentará su gira “What Happened To The Earth Part 2” a las 21:00 horas. El trío Camila estará el 7 de noviembre a las 21:00 horas con su “Regresa Tour” y Camilo el 10 de noviembre a las 19:00 horas.

Empire Of The Sun llega el día 17 de noviembre a las 21:00 horas con su gira “Ask That God Tour”. Luego, Humbe se presenta el 21 de noviembre a las 21:00 horas con su “Sentencia Tour”; Alicia Villarreal estará un día después, el 22 de noviembre a las 21:00 horas. Edén Muñoz hará lo propio el día 30 de noviembre a las 21:00 horas; Josi Cuen y Jorge Medina arriban el día 7 de diciembre a las 21:00 horas.

Miranda! desplegará su sonido el 10 de octubre en el Telmex. ESPECIAL

Teatro Diana

Los Pericos, banda de reggae y ska argentina, estará el día 17 de octubre a las 20:30 horas; Carlos Sadness el día 18 a las 21:00 horas y Manuel Medrano el día 24 de octubre a las 21:00 horas en el tradicional recinto de Avenida 16 de septiembre.

Posteriormente Diego Torres llega con su tour “Mejor que ayer” el día 30 de octubre a las 21:00 horas.

En estadios

Luis Miguel ofrecerá una gran velada el martes 1 de octubre en punto de las 21:00 horas en el Estadio Jalisco.

En el Estadio Tres de Marzo The Killers llegan con rock el jueves 3 de octubre, a las 21:00 horas, y Morat estará el lunes 2 y martes 3 de diciembre, a las 21:00 horas.

Cirque du Soleil presenta “Kurios: Gabinete de Curiosidades” en Gran Carpa Soleil frente a Plaza Patria del 19 de septiembre al 20 de octubre.

Grandes ferias

Del 4 de octubre al 4 de noviembre se realizará la edición 2024 de las Fiestas de Octubre en el Auditorio Benito Juárez. La FIL 2024 se realizará del 30 de noviembre al 8 de diciembre en las instalaciones de Expo Guadalajara.

Calaverandia celebra su quinto aniversario de magia y tradición a partir del 25 de octubre en el Parque Ávila Camacho.

Conjunto Santander de Artes Escénicas

La puesta en escena “Smiley” estará en la Sala 2 del Conjunto Santander los días viernes 27 a las 20:30 horas y sábado 28 de septiembre a las 19:00 horas.

Les Grands Ballets Canadiens presentará “Carmina Burana” el día 28 a las 19:30 horas y el día 29 a las 18:00 horas en la Sala Plácido Domingo.

Papirolas 2024 se hará del 2 al 6 de octubre de 09:00 a 20:00 horas en las inmediaciones del Conjunto Santander. La Sinfonía 8 de Beethoven con la Orquesta Solistas de América será el 26 de octubre a las 19:30 horas en la Sala 2 y la Sinfonía 9 de Beethoven el 23 de noviembre a las 19:30 horas en la sala Plácido Domingo.

La fiesta cultural infantil se llevará a cabo del 2 al 6 de octubre. EL INFORMADOR/ H. Figueroa

