El 19 de junio de 2023, Ticketmaster, OCESA, y Citibanamex compartieron los nuevos precios para la preventa del Corona Capital, festival de música que se celebrará del 17 al 19 de noviembre. De acuerdo con cifras oficiales consultadas por NotiPress el 21 de junio, los boletos de entrada general tienen un costo de 5 mil 126.25 a 12 mil 600 pesos, según los cargos de servicio.

Los precios de Corona Capital alcanzaron una cifra récord, al pasar de 6 mil 100 pesos en su fase 4 del 2022, a 10 mil 980 pesos en su fase 5 del 2023 en la sección de Abono General. Cabe mencionar que, durante el presente año, los cargos adicionales elevaron el precio hasta 12 mil 600, equivalente a casi 61 salarios mínimos.

Corona Capital 2023 elevó los costos de entrada general a la marca de 5 dígitos por primera vez en México, y subió las tarifas de Abono Área Club a más de 36 mil pesos. Bajo esta línea, LifeBoxset reportó que se ha convertido en el segundo festival de música más caro del mundo, después de Coachella; no obstante, esto puede cambiar si agregan fases de venta.

Tras una investigación realizada en redes sociales, NotiPress encontró que los consumidores del Corona Capital denunciaron el aumento de precios ante la Procuraduría General del Consumidor (Profeco). Con hashtags como "#NomasFases" y "#CostoExcesivo", usuarios de Twitter solicitaron a las autoridades iniciar procesos de monitoreo y regulación para los precios de los boletos.

Con respecto a los boletos para Corona Capital 2023 frente a otros festivales internacionales, Coachella mantiene tarifas más altas para 2024. No obstante, esta información no es definitiva, ya que en "tier 3" la entrada tiene un costo de 599 dólares más cargos de servicio aún no estipulados.

Según datos consultados por la agencia de noticias en 2022, el encarecimiento de los boletos para asistir a conciertos se ha incrementado más de mil por ciento en los últimos veinte años. Entre los motivos del incremento se encuentran la oferta y demanda, así como el renombre y notoriedad del festival.

Por su parte, El CEO reportó que la gestión de festivales de música en México ha enfrentado situaciones de volatilidad financiera. Al respecto, destacaron: la compañía mexicana de entretenimiento que colabora con Ticketmaster para ofrecer conciertos en México, OCESA, puso en venta el 51% de sus acciones en 2019.

La Operadora de Centros de Espectáculos (OCESA) vendió este porcentaje de su compañía a la empresa estadounidense, Live Nation. En ese contexto, El CEO agregó que Televisa cuenta con 40% de las acciones, y la Corporación Interamericana de Entretenimiento tiene el 11 por ciento.

CT