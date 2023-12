Una leyenda es admirada y aclamada por su público, por supuesto, como Luis Miguel, quien refrendó una vez más en Guadalajara que es una estrella más que consolidada y muy querida. La audiencia se le entregó por completo en el Estadio Jalisco ayer domingo por la noche coreando todas y cada una de sus canciones, hits generacionales que forman parte de su "Tour 2023".

La Perla Tapatía es una de las tres últimas ciudades con las que cerrará Luis Miguel esta exitosa gira, hoy también entonará en el Jalisco sus grandes temas. El cantante mexicano lució pulcro y elegante como siempre con un traje oscuro y salió muy puntual al escenario donde ya era más que esperado.

En la primera fase de la velada no faltaron clásicos como "Te necesito", "Hasta que me olvides" y "Dame", además de baladas románticas como "Por debajo de la mesa", "No sé tú", "Como yo te amé", "Solamente una vez" y el clásico de Armando Manzanero, "Somos novios".

El escenario lució impecable, minimalista y elegante, con dos grandes pantallas a los lados, una al centro y una más pequeña a dirección de las luces robóticas que le daban mucha vida a la velada.

Luis Miguel también interpretó canciones icónicas como "Tengo todo excepto a ti" y "Entrégate". Aunque la noche estaba fría, fue tranquila porque permitió al público disfrutar de la noche, además era tanta gente congregada que la atmósfera se sentía cálida. Además, el cantante jugó con una cámara pequeña filmándose el mismo y grabando a la gente mientras cantaba.

Sin embargo, uno de los momentos más esperados de la velada fue cuando Luis Miguel invitó al mariachi al escenario, ahí el público vibró al máximo la noche. La alineación abrió con un opening que incluyó "Guadalajara, Guadalajara". Esto sucedió cerca de las 22:15 horas, ahí Luis Miguel aprovechó para salir más casual solo con camisa negra y pantalones del mismo tono. "El Sol de México" interpretó canciones como "La fiesta del mariachi", "La Vikina" y "La media vuelta", clásicos que llegaron para quedarse, indelebles al paso del tiempo.

También hizo un repaso por sus primeros temas como "No me puedes dejar así" y "Palabra de honor", repertorio de los 80 cuando también hacia películas. Sin embargo, un gran momento cumbre ocurrió cuando entonó "La incondicional". Pero la fiesta todavía daba para más y el momento antrero y festivo sucedió con éxitos como "Ahora te puedes marchar", "La chica del bikini azul", "Isabel" y "Cuando calienta el sol". Aunque Luis Miguel no dialoga con el público como es su costumbre, siempre se mantuvo cálido y cercano con su gran público.

Tiene fans incondicionales

Pau y Jonás de Guadalajara estaban listos para gozar de la velada con Luis Miguel. "A mí me gusta desde que estoy adolescente y me corrían del Bosé (un antro de Zapopan) con sus canciones", resaltó Pau. La pareja disfrutó de Luis Miguel desde un palco. "Ya sabemos que es un mamila y que no nos va a dar las gracias, pero va a cantar todas las que queremos y nos la vamos a pasar muy bien. Vengo por la de 'La Incondicional', 'Suave' y 'La Chica del Bikini Azul', dijo la joven.

Don José Manuel Hernández de Zapopan dijo que es fanático de "El Sol" desde hace varias décadas. "Sus canciones son clásicos de toda la vida, desde niño hasta ahora canta muy bien, tiene una voz muy bonita. Vengo por mi hijo menor también, él tiene 14 años y le gusta también Luis Miguel". Resaltó que llegó al estadio desde las 17:30 horas y previamente cuando compró los boletos en línea no tuvo problemas para adquirirlos.

Nairobi Vargas y Maya Preciado son primas y son de Zapopan, señalaron que para llegar al estadio se confundieron un poco, pues a su consideración faltaban más señalamientos. "Luis Miguel me encanta por sangrón, por fino, por todo. Me encanta su disco en italiano", confesó Maya.

Krisel Jiménez, originaria de Mexicali vino por primera vez a Guadalajara. "Yo lo sigo desde el 2012 que fue al primer concierto que asistí de él y quedé enamorada, me caía gordo de hecho, pero cuando lo vi en vivo me quedé enamorada. En aquel entonces me invitó mi marido, pero ahora el que sigue siendo mi marido es Luis Miguel. A mí me gustan las de mariachi como 'La Vikina', 'México en la piel', 'Si nos dejan' y los boleros también. Todas sus canciones son hermosas"

María Vázquez dijo también que le encanta Luis Miguel por sus discos de "Romances" y también porque "está muy guapo", "además me gustan sus éxitos más conocidos como 'La chica del bikini azul' y 'Cuando calienta el sol' por eso es que quiero verlo". También destacó que no tuvo problemas para llegar al estadio, tomó un Uber desde la colonia Chapalita.

Cabe destacar que el estacionamiento en la Plaza de Toros estaba en 120 pesos y cerca del estadio los "Viene viene" estaban apartando espacios de estacionamiento en 200 y hasta 500 pesos o más, según lo comentado por la gente.

CT