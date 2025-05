Concierto galáctico llena de jedis y sinfonía el Conjunto Santander

Sables láser, stormtroopers, jedi, droides y hasta el mismísimo Chewbacca invadieron este sábado la sala Plácido Domingo del Conjunto Santander de Artes Escénicas. En una jornada que celebró con música y entusiasmo el 4 de mayo, Día de Star Wars, la Camerata 11 Opus ofreció el Concierto Galáctico, Tour 2025, una experiencia sinfónica que reunió a cientos de fanáticos en dos funciones a las 17:00 y 20:00 horas.

Bajo la dirección de Mario Monroy, director titular, y David Eduardo Rocha, director adjunto, más de 70 músicos recrearon en vivo la legendaria música compuesta por John Williams para la saga cinematográfica de George Lucas. Mientras la orquesta interpretaba temas icónicos como “The Imperial March” o el tema principal de la saga, una gran pantalla mostraba escenas emblemáticas de los episodios I al VI.

“Gracias por asistir, bienvenidos por venir en familia a este concierto en esta gran fecha. Quiero agradecer mucho a la Universidad de Guadalajara por permitirnos presentarnos con este programa, y a la directora de este recinto, María Luisa Meléndrez, que nos apoyó mucho para hacer esta propuesta. Espero que les encante el programa. Muchas gracias”, expresó Mario Monroy antes de levantar la batuta. Y, en tono cómplice con los fanáticos más puristas, añadió con humor: “Abordamos la saga de la 1 a la 6, porque las demás no existen”.

El evento no fue solo un deleite auditivo. Para muchos, fue también una fiesta de nostalgia, identidad y cultura pop. La audiencia, compuesta por personas de todas las edades, acudió caracterizada como sus personajes favoritos: desde pequeños jedi con trajes improvisados hasta adultos vestidos como Darth Vader, Leia o Han Solo.

Jorge Valadez asistió junto con su esposa Paula Barragán y su hijo Juan Pablo, todos disfrazados para la ocasión. “Yo soy fan como desde los cinco años, más o menos a la edad que tiene ahora mi hijo. Empecé en la casa de una tía, una vez pusieron la película y, obviamente, yo no había nacido cuando salieron todas las primeras. A partir de ahí me hice súper fan y pues la seguí viendo”, relató Jorge. Paula, por su parte, confesó que su afición fue adoptada: “Yo sabía de la existencia del mundo de Star Wars, pero mi esposo me arrastró a hacerme más fan, a conocer todo el mundo galáctico”.

Ambos coincidieron en la calidad del espectáculo. “Ya había visto un concierto similar, en el que había música mientras pasaban escenas de la película, pero nada que ver con esto que vimos hoy, todo muy profesional. La acústica del recinto es espectacular”, añadió Jorge.

Paula Barragán, Jorge Valadez y el pequeño Juan Pablo Valdez. EL INFORMADOR/ H. Navarro.

Magaly Mendoza, otra de las asistentes, llevó a su hija Ariana Isabela, quien vestía el traje de un joven jedi heredado de sus tíos. “Desde chiquita, a mí me gusta mucho Star Wars. Mis hermanos, mis tíos, todos lo hemos visto todo y vamos a los estrenos. De hecho, este vestuario que hoy trae mi niña era de mis hermanos, ellos iban a las premieres de las películas y ahora ya le tocó a ella”, compartió.

Sergio Alejandro Toledo también vivió el concierto como una experiencia inédita. “Soy muy fan de Star Wars y es la primera vez que vivo una experiencia como la de hoy. Los avances que he visto en redes sociales me decían que estaba muy padre el show. Mi película favorita es La venganza de los Sith, precisamente la acabamos de ver otra vez”, comentó.

Sergio Alejandro Toledo también vivió el concierto como una experiencia inédita. EL INFORMADOR/ H. Navarro.

Aunque no todos los asistentes eran devotos de la saga, el concierto logró atraer incluso a quienes no se consideran seguidores habituales. Silvia Osorio, por ejemplo, se confesó poco familiarizada con el universo creado por George Lucas, pero encontró en la música una poderosa razón para asistir. “No soy fan de las películas, pero el hecho de ver la orquesta tocar la música de Star Wars a la par de algunas escenas me llamó mucho la atención y por eso estoy aquí. No soy fan de la saga, pero si tuviera un personaje favorito, sería Yoda”, afirmó.

La velada concluyó con ovaciones, luces de sable encendidas y rostros iluminados por la emoción.

