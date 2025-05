Pocas cosas en la vida sacan lo mejor y lo peor de nosotros mismos de la manera intransigente en la que lo hace el amor. En el ámbito de lo negativo, el amor se torna en una fuerza compleja en la que la sexualidad y la pasión, la deslealtad y la confianza se vuelcan a las oscuridades y las partes más profundas de nuestro ser: el amor es un cruento campo de batalla en la que de alguna manera nadie sale ganando, porque nos quita demasiado de nosotros mismos.

“Pequeñas infidelidades” es una obra de teatro producida por la Coordinación de Artes Escénicas y Literatura de la Universidad de Guadalajara, la cual a través de un poderoso guion y una cuidada puesta en escena, llevará a los tapatíos a través de un viaje fuerte, incómodo y reflexivo.

Con la dirección de Daniel Patiño, y protagonizada por Azucena Evans y Andrés Montiel, destacados actores en el cine, teatro y televisión, “Pequeñas infidelidades” abordará de manera directa, real y a secas las consecuencias de la traición y de la deslealtad. Todo esto en la historia de “Emma” y “Alejandro”, que, frente a frente, abordarán el pasado luego de una relación tormentosa que les cambió las vidas.

Una obra que dolerá en el corazón

“Es una obra que disfrutamos mucho y estamos muy satisfechos por la gran respuesta del público”, comparte el director Daniel Patiño en entrevista con EL INFORMADOR. “Ha habido muchos comentarios muy positivos a pesar de que es una obra con un trasfondo doloroso. Porque a final de cuentas cuestiona algunos aspectos de la fidelidad y de la lealtad, y evidentemente esto mueve consciencias. El público sale muy diferente de cómo llegó, porque tocamos temas delicados de la vida en pareja, y esto llega en cierto punto a incomodar a ciertos espectadores, o incluso a sensibilizar. Ha habido reacciones muy diversas. Hemos visto a gente del público que sale enojada; parejas que llegaban abrazadísimas y que salen molestas del teatro… Pero al final todos la disfrutan”.

Cabe señalar que la buena respuesta del público a “Pequeñas infidelidades” se debe, como siempre, a que el amor es un tema universal. Todos hemos sido traicionados y hemos traicionado, a todos nos sigue doliendo un amor mal sanado, de pronto se nos asoma en la memoria, como un pájaro de malagüero, un rencor insistente que creímos superado hace muchos años. La puesta en escena logra darle vida a estas temáticas a través de la historia de sus protagonistas, llenos de contradicciones, de amores irresolutos, y de heridas bastante frescas.

“Es un texto muy complejo con personajes sólidos, el público viene a ver una confrontación psicológica de dos personajes que se amaron en el pasado”, cuenta el director. “Dos personajes que por azares del destino se vuelven a encontrar en un espacio vacío, y a partir de este encuentro salen muchas cosas inconclusas. Dejaron de verse muchos años, pero dejaron la puerta abierta. Y el dolor de no poder cerrar un ciclo, de no poder vivir el duelo como debe ser para sanar, les hace revivir muchas cosas que les lastiman”.

Un reto actoral

“Pequeñas infidelidades” representó, por su temática, un reto para sus protagonistas. No es una obra fácil en el sentido en el que aborda cuestiones dolorosas para sus actores y para el público, porque no teme en nombrar esos dolores que nos callamos, y porque demuestra que, a pesar de los años, basta muy poco para que las heridas vuelvan a sangrar. En el terreno del amor, el tiempo se reduce, no existe. El dolor es una fuerza que trasciende el tiempo.

“Es una historia bien compleja porque las relaciones interpersonales de todas las índoles siempre van a ser complejas”, cuenta la actriz Azucena Evans, que da vida a “Emma”. “Así somos los humanos. Este fue un personaje totalmente nuevo para mí como actriz y que quizá no tiene que ver mucho con mi persona. Es un carácter muy humano, muy bien escrito, y esto me permitió ver muchas perspectivas de cómo encaminar a ‘Emma’. Ha sido un personaje de construcción sumamente rico”.

Sentimientos similares comparte Andrés Montiel, al que caracterizar a “Alejandro” también le fue complicado, pero también gratificante desde su carrera como actor.

“Este personaje ha implicado un reto porque no tiene absolutamente nada que ver conmigo. Esto siempre es atractivo para mí, alejarme de quien soy para construir otra persona. Darle tridimensionalidad a un personaje escrito en el papel. Para mí ha sido un reto, pero trabajar con Azucena es una delicia porque es muy profesional, y me ha ayudado a construir este personaje que es ‘Alejandro’”, aseguró.

“Pequeñas infidelidades”

La obra inaugura su segunda temporada el 2 de mayo a las 20:00 horas, en el Teatro Experimental de Jalisco, con funciones los viernes y sábados del mes de mayo. Viernes a las 20:00 horas; sábados a las 19:00 horas.

CT