Concierto documental de The Cure llega este jueves a cines de México

El 7 de julio de 2018 fue una fecha especial para los seguidores de The Cure, pues la banda liderada por Robert Smith regresaba a los escenarios para festejar el 40 aniversario del lanzamiento de "Killing an Arab", su primer sencillo.

La celebración se llevó a cabo durante el festival British Summer Time en el Hyde Park de Londres. The Cure prometió un repertorio de 29 temas con una duración de 135 minutos, pero antes había que disfrutar a Goldfrapp, Interpol, Editors, Ride y Slowdive, entre otros.

"Eso fue perfecto para celebrar 40 años de la banda. Fue un día fabuloso que ninguno de nosotros olvidará jamás", asegura Robert Smith

Finalmente, llegó el momento más esperado del día. Aún con la luz del Sol, The Cure arribaba al escenario en el que destacaban dos grandes árboles cuyas hojas hacían sombra, pero ésta no fue suficiente para cubrir el rostro del cantante que de inmediato manifestó molestia.

Sonaron así los primeros acordes de "Plainsong"; después Robert Smith, Simon Gallup, Roger O'Donnell, Jason Cooper y Reeves Gabrels interpretaron "Pictures of you" y enseguida "High". Los ánimos ya estaban encendidos y el público quería más.

Ese es el inicio del concierto documental "The Cure-Anniversary 1978-2018 Live in Hyde Park London", que, en conmemoración de las cuatro décadas de trayectoria de la banda británica, se estrenará este 29 de agosto en más de 80 salas de una cadena de cines en 30 ciudades de México.

Es un largometraje dirigido por Tim Pope, quien captura cada detalle del show, desde los movimientos, gestos y ejecución de instrumentos de los músicos hasta las reacciones de las 65 mil personas que vivieron la experiencia.

Fue un viaje en el tiempo, desde 1978 y por toda su trayectoria. "Lovesong", "Lullaby", "Boys don´t cry", "Burn", "Fascination street", "Friday I'm in love", fueron el deleite más especial con el público coreando de principio a fin, con los brazos hacia arriba y sin dejar de aplaudir.

A través de pantallas gigantes se observaban los estados de ánimo de cada integrante, así como la emotiva composición de sus canciones que convirtieron a The Cure en los pioneros del rock alternativo.

"Eso fue perfecto para celebrar 40 años de la banda. Fue un día fabuloso que ninguno de nosotros olvidará jamás", dijo el cantante Robert Smith en aquel entonces.

El concierto se grabó en 4K con un sonido Surround de 5.1 mezclado por Robert Smith y Paul Corkett.

"Fui a los ensayos en un estudio muy pequeño un día antes del concierto. Sabía que a medida que se desarrollaba el set establecido la única forma de mostrar a la gente el The Cure real era capturando no sólo sus imágenes épicas sobre el escenario, sino también mostrando el lado cercano e íntimo de esta banda haciendo música juntos", dijo el director Tim Pope.

"The Cure-Anniversary 1978-2018 Live in Hyde Park London" se estrenó el 11 de julio pasado en los cines de Estados Unidos. A partir de este jueves llegará no sólo a México sino a diferentes países de América Latina.

El 8 de octubre The Cure tocarán en el Foro Sol de la Ciudad de México a seis años de su más reciente presentación.

