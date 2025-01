“Cómo te extraño”: el legado de Leo Dan

Ayer, la música se vistió de luto: Leo Dan falleció a los 82 años. El cantautor argentino alcanzó la fama por ser uno de los máximos exponentes de la música romántica en español, especialmente durante las décadas de los 60 y 70. Leo falleció en Miami. Padecía problemas crónicos de salud derivados de la diabetes e hipertensión arterial.

José Manuel Cuevas, ejecutivo de la compañía Sony Music y cercano al cantautor contó, en entrevista, cómo el argentino le relató sus inicios en el mundo de la música: “En algún momento de su vida quería grabar, pero no sabía cómo hacerlo. Así que consiguió una guitarra prestada de un vecino, tomó un transporte público y se fue a Buenos Aires. Allí llegó a una calle donde, en ese entonces, estaban todas las compañías disqueras”.

Su talento lo llevó a firmar su primer contrato con CBS (hoy Sony Music), marcando el inicio de una carrera que lo convertiría en una de las figuras más icónicas de la música romántica y considerado uno de los máximos exponentes de la música latina por canciones como “Celia”, “Te he prometido”, “Yo sé que no es feliz” y más, vendiendo más de 40 millones de discos.

El éxito no tardó en llegar. Con “Celia”, su primer gran sencillo, Leo Dan se posicionó rápidamente en los rankings de popularidad. A este éxito le siguieron himnos como: “Cómo te extraño mi amor”, “Fanny” y “Estelita”.

Cabe señalar que tras mudarse a México en la década de 1970, logró consolidarse como uno de los artistas más queridos del país. En esta etapa compuso éxitos como: “El radio está tocando tu canción”, “Mi última serenata” y “Pareces una nena”, entre otros.

Leo, también, incursionó en la política y el cine. En 1980, regresó a Argentina donde se postuló como candidato a gobernador de Santiago del Estero. Además, protagonizó cuatro películas, entre ellas “Santiago querido” y “Cómo te extraño mi amor”.

A lo largo de su carrera recibió múltiples reconocimientos, incluyendo discos de oro, premios ASCAP y un Grammy como mejor compositor.

Con miles de canciones en su haber, exploró géneros como cumbia, folclore, tango y vallenato. Sus composiciones fueron traducidas a múltiples idiomas.

Su álbum de 2018, “Celebrando una leyenda”, dividido en dos partes, alcanzó múltiples discos de platino y más de 180 millones de streams, reafirmando su vigencia en la industria musical. Además, este álbum en vivo se convirtió en el más vendido en México, con certificados de AMPROFON.

Asimismo, en 2019, Leo Dan se presentó, por primera vez, en el majestuoso escenario del Auditorio Nacional, de la Ciudad de México. En aquella ocasión estuvo acompañado por el maestro Armando Manzanero y tuvo de invitado especial a Napoleón.

Sin duda, las canciones de Leo Dan jamás dejarán de escucharse, pues en todas las plataformas digitales de streaming, hasta el día de hoy, sus éxitos suman poco más de 64 millones de seguidores en todo el mundo.

Cabe señalar que el legado musical del cantante y compositor argentino está conformado por más de mil 500 canciones escritas y más de 40 millones de copias vendidas alrededor del mundo.

Leo Dan escribió más de mil 500 canciones y vendió más de 40 millones de discos. SUN

Le dicen “adiós”

Con una trayectoria de más de cinco décadas en los escenarios, el cantautor conquistó el corazón del público mexicano con su música, dejando una huella imborrable. Por este motivo, en redes sociales, cientos de usuarios se despidieron de Leo Dan agradeciendo el legado que dejó a través de las letras que tocaron a varias generaciones.

“No tenía ojos celestes y nació en unas de las provincias más pobres de Sudamérica y allí se va el compositor más grande y exitoso de Hispanoamérica”, escribieron en “X”, antes Twitter, para resaltar su gran talento que traspasó fronteras.

Algunos usuarios señalaron que el argentino se despidió de su público mexicano, en una colaboración que tuvo junto a Pedro Fernández al interpretar una nueva versión de su éxito “Toquen mariachis canten”: “Adiós, adiós, mi México lindo; mañana, mañana me iré”, se menciona en la letra.

Otro usuario más publicó en “X”: “El romance que emanaba de sus canciones quedará en la memoria colectiva”.

Por su parte, Luis Borja, integrante de Los Náufragos, reconoció al cantante como un cantautor y compositor prolífico argentino muy influyente en la música hispana: “Su música sigue siendo muy popular en la actualidad, su ausencia, influencia y recuerdo seguirá siendo sentida para muchas generaciones más”.

Su última publicación en Instagram

La muerte de Leo Dan dejó una huella imborrable en el corazón de sus seguidores a lo largo de más de cinco décadas de carrera.

Por medio de Instagram, familiares del compositor dieron a conocer la noticia donde el cantante “dejó su cuerpo en paz y junto al amor de su familia”.

“Esta mañana nuestro amado Leo Dan dejó su cuerpo en paz y junto al amor de su familia. Así, volvió a la luz pura de su Padre Celestial, para guiarnos y cuidarnos desde el infinito”, se lee en la publicación.

Cabe señalar que en la misma red social, el cantante dio los buenos deseos para sus fanáticos en el cierre del 2024. La publicación la hizo horas antes de que se diera a conocer su fallecimiento.

“Muchas gracias por acompañarme en el 2024. Muchas bendiciones para todos”, se lee en la publicación, acompañado de una serie de imágenes de su paso durante todo el año”.

Leo Dan posa junto a los reconocimientos que obtuvo su disco: “Celebrando una leyenda”. SUN

Venció la barrera del tiempo

En vida, el cantante argentino no sólo conquistó generaciones con su voz y sus composiciones; sino que supo reinventarse para mantenerse vigente.

En 2018 lanzó el álbum “Celebrando una leyenda”, uno de los trabajos más significativos en su carrera, ya que, además de reversionar algunos de sus más grandes éxitos, colaboró con importantes artistas de diferentes géneros y épocas, otorgándole así una nueva dimensión a su música.

Desde el icónico Vicente Fernández hasta Rubén Albarrán de Café Tacvba, pasando por el rock de Kinky y el romanticismo de Ricardo Montaner; cada artista aportó su estilo único, convirtiendo a este disco en uno de los más vendidos.

Esta diversidad amplió el público de Leo Dan al fusionar la tradición con la modernidad. Por ejemplo, el tema “Cómo te extraño mi amor”, originalmente un éxito de los 60, es reinterpretado por Leo Dan junto a Rubén Albarrán, creando algo completamente diferente.

Además, el disco cuenta con la participación de Matisse, Los Auténticos Decadentes, La Original Banda El Limón y Pedro Fernández.

“Celebrando una leyenda” es una declaración de vigencia demostrando que las leyendas no sólo sobreviven con el tiempo.

Cabe señalar que el año que fue lanzado este disco, EL INFORMADOR y otros medios conversaron con Leo vía remota, en dicha charla se le preguntó sobre este material y si se consideraba una leyenda.

“Puede ser… sí, soy una leyenda, hay muchos que me dicen icono o maestro, si hubiera sabido que iba a ser maestro, hubiera estudiado más, pero Jesús nunca estudió y así le decían. La música te levanta el ánimo, te lo aplasta o te emborracha”.

También, resaltó en ese momento que se mantenía muy activo como compositor: “Me gustaría componer óperas, operetas y sinfonías. Hice un tango donde traté de darle una forma especial, creo que será una sorpresa muy interesante para toda la gente. Tengo la bendición de Dios de tener una forma de componer impresionante, no paro de componer, cuando menos, hago cinco canciones por día, yo no sé de dónde me salen tantas ganas de componer música”, finalizó.