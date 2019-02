“Cómo entrenar a tu dragón 3”, el posible adiós de un gran amigo

Hoy se estrena en salas de cine de México la tercera parte de “Cómo entrenar a tu dragón” y con ello culmina un ciclo de 10 años donde el público vio crecer a “Hipo” y a “Chimuelo” hasta convertirse en grandes líderes y por supuesto, excelentes amigos. Pero Eleazar Gómez, el actor mexicano que da voz a “Hipo”, comparte en entrevista que todo puede suceder, sin embargo, agradece esta oportunidad de haberle dado voz a uno de los personajes de animación más emblemáticos de la última década.

“Estoy muy emocionado de que ya toda la gente pueda disfrutar de esta tercera entrega de la trilogía y que pareciera y todo apuntara a que fuera la última, pero no sabemos, quién sabe, podríamos disfrutar de más aventuras de ‘Hipo’ y ‘Chimuelo’ juntos, pero a muchos nos pondrá muy tristes que sea la última vez que podamos disfrutar de esta aventura en los cines”.

Con respecto a las emociones que llegan a Eleazar de haber pertenecido a este proyecto que se estrenó en 2010 la primera parte; luego, en 2014 la segunda, y ahora en 2019 la tercera, señala: “Ha sido una experiencia maravillosa poderle dar voz a ‘Hipo’, ya estamos cumpliendo 10 años con ‘Cómo entrenar a tu dragón’ y son 10 años también con este personaje, así que él ha crecido conmigo y yo he crecido con él, por lo que ha sido una experiencia maravillosa”.

Con este proyecto de animación, era la primera vez que Eleazar incursionaba en el mundo del doblaje: “Ha sido algo muy diferente para mí, pero también muy divertido; sobre todo, emocionante”. Sobre las similitudes que encuentra en la evolución de su personaje con él a lo largo de esta década, dice el actor que sí son varias las experiencias en donde se siente identificado con “Hipo”.

“Creo que desde la primera película y desde que llegó a mis manos este personaje, siempre me sentí muy identificado con ‘Hipo’ porque creo que no es el típico héroe que todo le sale bien o que siempre tiene que triunfar, es un héroe que es bastante humano, que a veces se equivoca, que no gana todas las veces, pero que la perseverancia y el querer hacer las cosas bien con fuerza y con voluntad, es lo que hacen de él un héroe maravilloso. Y en lo personal, siempre me he identificado mucho con él por el amor que le tiene a los animales, yo también los amo mucho, y claro, también en lo necio”.

¿De qué se trata la película?

Lo que comenzó con una amistad entre un adolescente vikingo y el dragón “Furia Nocturna”, se ha convertido en una trilogía que abarca sus vidas. En este capítulo, “Hipo” y “Chimuelo” finalmente descubrirán sus verdaderos destinos: ser el jefe del pueblo y gobernante de “Berk” a lado de “Astrid” y ser el dragón líder de su propia especie. Como ambos ascienden, la amenaza más oscura que han enfrentado, así como la aparición de una “Furia Luminosa”, pondrá a prueba los lazos de su relación como nunca antes.

Eleazar Gómez. El actor creció con esta película al prestar su voz a “Hipo”. ESPECIAL

Los mensajes que transmite

En esta nueva entrega, una de las premisas de “Cómo entrenar a tu dragón” es la convivencia entre humanos y dragones, sin el temor a ser lastimados estos últimos, de ahí el que sean seres míticos y mágicos. También está el hecho de que “Hipo” y “Chimuelo” ya crecieron y están descubriéndose a sí mismos como adultos y líderes de sus respectivas familias.

“Uno de los mensajes importantes que conllevan estas películas es acerca de cómo cuidar a los animales, de cómo integrarlos a nuestro ambiente, y claro que eso es muy importante. Obviamente también los mensajes que tiene acerca del amor, de la amistad y por eso es que ha llamado tanto la atención de la gente que sigue esta trilogía”, comenta el actor.

Y sobre los retos de generar emociones en la audiencia a raíz de que los personajes están madurando y se están volviendo adultos, Eleazar, comenta: “No solo ellos, todos los personajes de la historia van a pasar por una evolución, porque definitivamente hay un lapso que es el que pasa; así mismo, nosotros también dándole vida a esos personajes, hemos crecido y creo que eso es muy bonito, pasar por toda esta transición; poder crecer con un personaje es algo maravilloso”.

Para regresar a darle voz a “Hipo”, luego de cinco años, Eleazar cuenta que volvió a ver las películas anteriores varias veces, para refrescar su memoria y sus sentimientos. También le pide a las nuevas generaciones que estén por descubrir el universo de “Cómo entrenar a tu dragón”, que vean las dos primeras partes porque les esperan muchas sorpresas. “A lo largo de todos estos años tanto ‘Hipo’ como ‘Chimuelo’ han formado parte de mi vida. Si más adelante se volviera a dar la oportunidad de darle voz a otro personaje en otra película animada, me encantaría; es sumamente divertido”.

Lo que viene para Eleazar

Eleazar acaba de regresar a la obra de teatro “Como quieras… ¡Perro ámame!” en el Teatro San Rafael de la Ciudad de México, durante todos los fines de semana. Actualmente, está en la conclusión de una serie que se estrenará a partir del 16 de abril en el canal Las Estrellas, pero aún no puede revelar mucho y también estrenará una nueva película para el mes de mayo.