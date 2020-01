Comienza juicio de Weinstein por violación

Harvey Weinstein arribó a la corte el jueves para los alegatos iniciales en un caso de violación considerado simbólico del ajuste de cuentas global ante los abusos sexuales perpetrados por hombres poderosos, y un momento cumbre para el movimiento #MeToo.

Weinstein, de 67 años, atravesó una falange de cámaras y periodistas al llegar a un tribunal en Manhattan guiado por asistentes y abogados, pero sin la andadera que ha estado usando últimamente tras un sufrir accidente automovilístico a mediados del año pasado y someterse a una subsiguiente operación de la espalda. Dijo a los reporteros que se sentía mejor.

Cuando le preguntaron si creía que tendría un juicio justo, respondió afirmativamente: "Tengo buenos abogados".

Más de dos años después de que las acusaciones contra el exmagnate del cine desataron un clamor que desembocó en el movimiento #MeToo, el juicio representa un momento histórico para los activistas que exigen una rendición de cuentas, el empoderamiento de las víctimas y la confrontación franca con la dinámica de poder en Hollywood y más allá.

Las acusadoras de Weinstein incluyen a algunas actrices famosas que planean testificar o asistir al juicio, y otras que siguen el caso en Nueva York en busca de alguna forma de justicia porque sus denuncias no han resultado en cargos penales.

"Este juicio es muy importante porque la magnitud del poder y la fama internacional de Harvey Weinstein ofrece una oportunidad de arrojar luz al abuso de poder rampante que penetra nuestra cultura a nivel global", dijo la actriz Jessica Barth el martes.

"No sólo el resultado de este juicio, sino el juicio como un todo, sienta un precedente", agregó Barth, quien ha aparecido en las películas "Tedy dice que Weinstein una vez la invitó a su suite en un hotel y le exigió un masaje sin ropa.

El otrora productor poderoso de "Pulp Fiction" ("Tiempos violentos"), que niega cualquier encuentro no consensual, podría ser sentenciado a cadena perpetua si es hallado culpable.

Una vez seguido por susurros en los círculos de Hollywood, Weinstein enfrentó una explosión de denuncias de docenas de mujeres luego que el New York Times y The New Yorker publicaron reportajes separados sobre su comportamiento en octubre de 2017.

Los cargos en Nueva York, sin embargo, se limitan a dos acusaciones: que Weinstein violó a una mujer en un cuarto de hotel en Manhattan en 2013 y que abusó sexualmente de otra en su apartamento en Manhattan en 2006.

Con testimonios anticipados de otras cuatro acusadoras, los fiscales intentarán pintar a Weinstein como un monstruo que usó su poder para congraciarse con mujeres, a veces prometiéndoles papeles en películas u otros ascensos en sus carreras, antes de agredirlas sexualmente o violarlas.

Los abogados de Weinstein planean adoptar una actitud ofensiva, presentando "docenas y docenas y docenas de emails románticos al señor Weinstein" que según ellos muestran que él y algunas de sus acusadoras estaban en relaciones consensuales. El abogado defensor Damon Cheronis ha dicho que algunas mujeres "también alardearon que estaban en una relación sexual con él".

Tras la presentación de los primeros argumentos, se espera que los fiscales llamen a un antiguo miembro de la junta directiva de antiguo estudio cinematográfico de Weinstein para declarar sobre cómo la compañía manejó los señalamientos en su contra.

El juicio de Weinstein podría durar más de un mes, dijo el juez James Burke. A juzgar por un arduo proceso de dos semanas para seleccionar a un jurado de siete hombres y cinco mujeres, podría ser un hervidero de manifestaciones y cobertura mediática intensa.

En un fallido intento de último momento para mudar el juicio, los abogados de Weinstein dijeron que los gritos de los manifestantes en la calle, que clamaban "¡el violador eres tú!", podían escucharse hasta la sala del juzgado en el piso 15.

Un asunto por resolverse en el juicio es la objeción de la defensa a una jurado que escribió una novela de próxima publicación sobre mujeres jóvenes que, según el material publicitario del libro, tienen relaciones con hombres mayores predatorios. Si es retirada y reemplazada por otro jurado, sólo quedarán dos suplentes en el grupo.

Una vez que el juicio en Nueva York termine, Weinstein enfrentará cargos adicionales de violación y abuso sexual en Los Angeles. Esos cargos fueron presentados este mes durante el proceso de selección del jurado para el juicio en Nueva York.

JB