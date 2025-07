Comic-Con: Del fin del mundo al juicio del Coyote

En el marco de Comic-Con 2025, la convención más influyente de la cultura pop y el entretenimiento global, se revelaron las primeras imágenes de “Project Hail Mary” (“Proyecto Fin del Mundo” -título tentativo en español), una ambiciosa cinta de ciencia ficción protagonizada por Ryan Gosling.

En el filme, el actor da vida a un hombre común que es empujado a una misión espacial para evitar una catástrofe solar, que podría terminar con el planeta.

Miles de asistentes en San Diego disfrutaron de este adelanto exclusivo como parte de una experiencia inmersiva que reafirma a la Comic-Con como el epicentro donde convergen cine, cómic, televisión y creatividad sin límites.

Gosling apareció en el codiciado escenario de la Sala H acompañado por los directores Phil Lord y Christopher Miller, el guionista Drew Goddard y el autor Andy Weir, en el marco del lanzamiento del filme que llegará a cines en marzo de 2026. La película está basada en “Proyecto Hail Mary”, novela del creador de “El marciano”, y sigue la historia de Ryland Grace (Gosling), un profesor de ciencia que es reclutado por Eva Stratt (Sandra Hüller) para enfrentar una amenaza solar que pone en peligro a la Tierra.

El actor describió a su personaje como “un hombre aterrorizado que encuentra el valor para avanzar paso a paso”. También elogió la escritura de Weir: “Nada me preparó para lo que hizo esta vez. Me llevó a lugares donde no había estado. Fue desgarrador y divertido. Me abrumó”.

Weir, por su parte, celebró ver su historia cobrar vida en pantalla y apreciar las capas del personaje que imaginó.

Lord y Miller, responsables de la aclamada trilogía del “Spider-Verso”, compartieron detalles del complejo rodaje. “Tuvimos que construir una nave completa con dos modos de gravedad y un túnel de 30 metros de largo que giraba para simular la luz solar”, explicó Miller.

Los asistentes quedaron fascinados con los avances, especialmente con las escenas entre Ryland y “Rocky”, un peculiar alienígena con quien desarrolla un lazo emocional. “Esa relación es el corazón de la película”, afirmó Miller.

“¡Me encantó!”, dijo April Rodríguez, fan del libro. “En mi mente lo imaginaba diferente, pero verlo en pantalla fue increíble”.

El director estadounidense Phil Lord, el actor canadiense Ryan Gosling y el autor estadounidense Andy Weir asisten al panel “Project Hail Mary “. AFP

Un viaje al siglo XXXII

La convención de San Diego también trajo sorpresas para los fanáticos del universo “Star Trek”. Ante los seis mil 500 asistentes reunidos en la icónica sala H, se presentaron avances exclusivos de dos producciones muy esperadas y que se estrenarán en Paramount+.

Uno de los momentos más ovacionados fue el adelanto de la cuarta temporada de “Star Trek: Strange New Worlds”, que incluyó un divertido clip protagonizado por el Capitán Christopher Pike -interpretado por Anson Mount- en forma de marioneta. En el episodio, dirigido por Jordan Canning, toda la tripulación de la USS Enterprise aparece recreada con títeres creados por la prestigiosa Creature Shop de Jim Henson.

El panel también sirvió como escenario para presentar “Star Trek: Starfleet Academy”, una nueva serie que se estrenará en Paramount+ el próximo año. Ambientada en el siglo XXXII, después de los eventos de “Star Trek: Discovery”, la historia se sitúa en una academia ubicada a las afueras de San Francisco.

Tras revelar el primer clip promocional, el elenco subió al escenario. La actriz Holly Hunter, quien da vida a Nahla Ake, rectora de la academia y capitana del USS Athena, habló sobre su personaje. “Fue muy interesante recibir la oferta para ser capitana, pero también combinar eso con ser la rectora”, comentó.

“Un capitán analiza situaciones de emergencia y delega; una rectora guía, colabora y muestra empatía. Fue una combinación maravillosa de cosas”, añadió Hunter, ganándose la ovación del público.

Alex Kurtzman, Noga Landau, Kerrice Brooks, Karim Diane, Bella Shepard, George Hawkins y Sandro Rosta hablan en el escenario durante el panel “Star Trek Universe”. AFP

Universos paralelos y humor legal

En el panel dedicado a la segunda temporada de “Peacemaker” (DC Studios), John Cena sorprendió al público al subir al escenario enfundado en el característico traje del personaje. Durante el evento, se presentó un nuevo tráiler de la serie, que se estrenará el 21 de agosto en HBO Max, revelando que los universos paralelos jugarán un papel central en la narrativa de esta temporada.

Fuera del Centro de Convenciones, los fans también pudieron sumergirse en el universo de “Peacemaker” gracias al pop-up temático “Peacefest”, que recreó una dimensión alterna inspirada en la serie. La experiencia inmersiva incluyó música en vivo, utilería original para sesiones fotográficas y carteles icónicos del programa.

Además, Cena protagoniza la cinta híbrida “Coyote vs. Acme”, una combinación de animación y acción real. En la convención se proyectó un primer vistazo de la película, mostrando una escena tipo comedia judicial donde el actor interpreta a un abogado de la empresa Acme, intentando convencer a un jurado. La película, previamente cancelada, fue finalmente confirmada para estrenarse en cines el 28 de agosto de 2026.

La Comic-Con que inició desde el pasado 24 de julio, concluirá hoy con la esperada primera aparición de George Lucas, quien compartirá escenario con Guillermo del Toro para hablar sobre el Lucas Museum.

Con sabor mexicano. El icónico “Chapulín Colorado” se robó las miradas entre los asistentes a la Comic-Con. AFP

LA PASARELA DE LA COMIC-CON DE SAN DIEGO

De guiños al ausente Marvel al amor por México

Cada verano, la ciudad de San Diego se convierte en el epicentro global de la cultura pop con la llegada de la Comic-Con, la convención más importante dedicada al cómic, el cine, las series y el entretenimiento. Como es tradición, miles de asistentes llegaron este año disfrazados de sus personajes favoritos, desde superhéroes clásicos hasta figuras inesperadas, transformando las calles en una auténtica pasarela de creatividad y libre expresión.

Entre los disfraces más llamativos destacaron “El Chapulín Colorado” y el robot “WALL-E”, mientras que uno de los más aplaudidos fue el de “Roz”, de “Monsters Inc.”, confeccionado completamente a mano, con detalles como dientes personalizados y movimientos que imitaban a la perfección al personaje.

Aunque Marvel no tuvo presencia oficial en la emblemática sala H, sus héroes no pasaron desapercibidos. Abundaron los trajes de “Wolverine”, “Fantastic Four” y “Capitán América”, así como referencias a “Toy Story”, dinosaurios inflables, brujas de cuentos clásicos y villanos como el “Joker” o el “Sombrerero Loco”.

Cabe señalar que la experiencia Comic-Con va más allá del Centro de Convenciones, pues el barrio Gaslamp Quarter se llena de vida con concursos, karaoke, experiencias inmersivas y menús temáticos. Las fachadas de los edificios y los vagones del tranvía muestran anuncios de series como “The Walking Dead”, “Gen V” y “Alien Earth”, convirtiendo cada rincón en una extensión vibrante del evento.