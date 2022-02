Coldplay en México: Conciertos de la banda tendrán Fastpass

Con la finalidad de agilizar el ingreso de los asistentes a los próximos shows que la banda birtánica Coldplay tendrá en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara por su gira mundial “Music Of The Spheres World Tour”, Ocesa habilitará en próximos días el “Fastpass” para que el público pueda comprobar su certificado de vacunación o prueba PCR negativa y así cumplir con los protocolos sanitarios necesarios para evitar los contagios por COVID-19.

Aunque diversos recintos y eventos masivos han implementado distintas dinámicas para que los asistentes puedan ingresar con mayor comodidad y certeza a los espectáculos, Carlos de la Torre, director de Ocesa Jalisco, explicó a El Informador cómo serán los pasos a seguir para “Fastpass” de los conciertos que Coldplay tendrá en el Estadio Akron, de Zapopan, los próximos días 29 y 30 de marzo, tras una década de no tener presentaciones en tierras jaliscienses. Al momento, la primera fecha de Coldplay está en “sold-out” y para la segunda fecha, el 30 de marzo, la preventa comenzará el 28 de febrero y para público general el 1 de marzo.

“Vamos a inaugurar, por primera vez el ‘Fastpass’ a nivel masivo, es totalmente gratis para toda la gente que asista al evento de Coldplay. El ‘Fastpass’ no tendrá ningún costo, lo vamos a absorber nosotros como promotores (…) es un tema totalmente incluyente para podernos cuidar. La industria ha sido de las más golpeadas en la pandemia y obviamente es regalarle a la gente seguridad, bienestar y poderla pasar de maravilla”, refirió Carlos de la Torre al comentar que en los shows de Guadalajara el recinto que albergará a Coldplay tiene permitido el 85% de su capacidad, apegándose a los lineamientos marcados por la Mesa de Salud de Jalisco.

“Vas a tener la seguridad de que estará más controlado el tema y lo más importante es que tu acceso al evento sea mucho más sencillo a que traigas los documentos de tu vacunación o de tu prueba”, indicó Carlos de la Torre al señalar que junto al “Fastpass” digital se tendrá que presentar el boleto para el evento, recordando que en eventos como la Fórmula 1 se tramitaron más de 200 mil “Fastpass”.

Destacó que el trámite del “Fastpass” será totalmente gratuito para el público y tan solo necesitarán registrar sus datos del certificado de vacunación (aceptables de cualquier país) o prueba negativa PCR o de antígenos (no mayor a 72 horas en los laboratorios afiliados a CreaMedic) en la web oficial https://creamedic.com.mx/creamedic-fast-pass/ y así obtener su código de acceso digital que tendrán que presentar en el mismo formato a su llegada al concierto de Coldplay, en este caso. En el caso de los menores de edad también se les puede tramitar el “Fastpass” mediante el certificado de vacunación, prueba negativa o mediante las indicaciones del personal al llegar al recinto.

¿Qué pasa si no quiero el ‘Fastpass’?

De la Torre recordó que si el público no quiere tramitar su “Fastpass”, tendrán que apegarse a las indicaciones del personal al llegar al recinto para conocer las opciones para su ingreso, además de recalcar que no habrá reembolso de boletos bajo ninguna circunstancia a menos que el concierto sea cancelado.

“El tema de los reembolsos es muy claro, si la fecha –el concierto- se cumple el boleto está, no puedes pedir tu reembolso, porque estamos cumpliendo con el evento. Si no quieres sacar tu ‘Fastpass’ seguramente vas a tener que hacer tu fila más larga. El ‘Fastpass’ es un facilitador de entrada al evento, si no lo quieres hacer podrás entrar al evento, pero vas a tardar más en entrar”.

Atienden petición ecológica de Coldplay

La banda Coldplay ha implementado desde hace años diversas medidas ambientales en sus shows y en Guadalajara también manifestarán este interés en pro del medio ambiente, por lo que se utilizarán vasos ecológicos y separación de basura, por ejemplo.

