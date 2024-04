Ayer se vivió la primera noche del Coachella 2024. Por los escenarios del festival de música más importante de California desfiló Young Miko, Bizarrap, Peso Pluma y Lana del Rey. Sin embargo, el día de hoy también podrás disfrutar de los shows de los mejores artistas del mundo.

En esta jornada, el escenario principal contará con Jaqck Glam, Santa Fe Klan, Sublime, Blur, No Doubt y Tyler the creator. Sin embargo, en otros escenarios también se presentará música interesante como Vampire Weekend, Jon Batiste, Grimes, Ice Spice y Gessaffelstein.

Este es el horario para los artistas principales

Santa Fe Klan 5:45 pm

Vampire Weekend 6:00 pm

Grimes 8:10 pm

Blur 8:40 pm

Ice Spice 9:30 pm

No Doubt 10:25 pm

Gesaffelstein 11:40 pm

Tyler, The Creator 12:40 pm

*El tiempo es del centro de México

Aún no se oficializa qué artistas serán transmitidos en el streaming gratuito de Coachella en el canal oficial de YouTube, pero se espera que al menos podamos ver a Tyler, The Creator y No Doubt. Sigue el video en vivo para conocer cuál será la cartelera final.

