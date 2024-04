Este fin de semana se realizará la primera serie de fechas del festival musical Coachella en su edición 2024. Como en cada año, durante dos fines de semana desfilan las mejores figuras de la música contemporánea. Sin embargo, en esta ocasión la atención está un poco más difusa después de que el año pasado, el concierto fracasara por la improvisada presentación de Frank Ocean y su posterior cancelación como artista headliner.

Además, los artistas elegidos en esta ocasión no han logrado tener la aceptación que el festival logró durante tantos años. Pues apenas a unas horas de que comience el festival, la segunda fecha no ha logrado el sold out para el segundo fin de semana, algo que no suele ocurrir en este magno evento.

Para el día inaugural, Coachella 2024 contará con Lana del Rey, Peso Pluma, Lil Uzi Vert, Sanrima Carpenter, Young Miko y Record Safari como los artistas que se presentarán en el escenario principal. Otros artistas interesantes a buscar el día de mañana son Deftones, Black Contry, New Road, Chlöe, Bizarrap y Ken Carson.

Este es el horario para los artistas principales

Young Miko 5:45 pm

Sabrina Carpenter 7:00 pm

Bizarrap 8:45 pm

Peso Pluma 10:05 pm

Lana del Rey: 12:20 pm

*El tiempo es del centro de México

Aún no se oficializa qué artistas serán transmitidos en el streaming gratuito de Coachella en el canal oficial de YouTube, pero se espera que al menos podamos ver a Peso Pluma y Lana del Rey. Sigue el video en vivo para conocer cuál será la cartelera final.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB