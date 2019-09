Claudio Yarto revela sus pasiones

Las muestras de cariño por su carrera artística siguen sorprendiendo a Claudio Yarto, quien ayer fue eliminado y tuvo que revelar su rostro en lo que fue la segunda transmisión del programa estrella de Televisa: “¿Quién es la máscara?”.

En entrevista, Claudio Yarto resaltó la experiencia de haberse sumado al nuevo proyecto comandado por Omar Chaparro, en el que los jueces -Carlos Rivera, Yuri, Adrián Uribe y Consuelo Duval- tienen que descubrir la identidad de los concursantes, quienes son famosos enmascarados y caracterizados, quienes además de cantar, mediante pistas revelan información esencial sobre su trayectoria, logros y retos.

“Fue una experiencia espectacular, nunca me habían tratado tan bien. Fue una grata sorpresa que esta participación tuviera una gran respuesta orgánica en redes sociales. Siempre he confiado en todos los programas a los que Televisa me ha invitado y ahora aventaron la carne al asador y me encantó, el que se acordaran de mí para participar me dio mucha emoción”.

Caracterizado como un abejorro, Yarto apareció en el escenario para presentar un video en el que además de reforzar su pasión por la música, también reveló otras facetas empresariales y artísticas de su carrera. Tras su participación en “¿Quién es la máscara?”, Claudio alista los últimos detalles de lo que será el cierre de la gira de “Los 90’s Pop Tour”, teniendo a Monterrey como último escenario de este proyecto impulsado por Ari Borovoy.

“Tuve la suerte y bendición de que Ari Borovoy integrara a Caló en ‘Los 90’s Pop Tour’, algo que ha roto récords. Íbamos por cinco shows y ya tenemos más de 100, más de dos millones de boletos vendidos. Los papás o abuelos ahora llevan a sus hijos o nietos para que conozcan a las bandas que escuchaban en los años 80 o 90. Para muchos, Caló ahora es un grupo nuevo, un descubrimiento y les ha gustado mucho el concepto de nuestra banda”.

Yarto puntualiza en la gratitud y cariño que le tiene al público que desde los años 80 se ha mantenido fiel a las diversas etapas musicales de su carrera, en especial junto a “Los 90’s Pop Tour” que lo ha acercado a nuevas generaciones y han posicionado nuevamente sus canciones en la lista de popularidad: “Todo ha sido parte de cómo he tomado decisiones en mi carrera. Jamás pensé que esto fuera a suceder, en aquellos tiempos yo sabía que mi propuesta era algo bueno, pero ahora es cuando me doy cuenta de ese impacto, de gente que me vuelve a ver y le parece sorprendente tomarse una foto conmigo 30 años después, eso me llena de emoción. Somos mortales como todos, pero hay gente que aún me tiene en su memoria, no le puedo pedir más a la vida”.