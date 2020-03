Claudia Pineda se llena de adrenalina en "ZeroZeroZero"

Hoy se estrena en México la serie “ZeroZeroZero” por Amazon Prime. La historia basada en el libro de Roberto Zaviano cuenta con un elenco internacional, encabezado por Andrea Riseborough y Dane DeHaan; en México participan Harold Torres y Claudia Pineda, entre otros. Y es la actriz quien comparte en entrevista los pormenores de este proyecto.

“La protagonista de esta serie es la droga blanca, específicamente una embarcación de cocaína y vemos todo lo que sucede alrededor de ella. Zaviano lo retrata en su libro y lo mismo está en la serie, cómo la cocaína impacta a nivel mundial en lo económico, en la política y en la sociedad”, pero Claudia hace énfasis en que no se trata de una historia sobre narcotráfico.

“Piensan que la serie es de narcos y no, se trata de todo lo que hay detrás de la droga blanca, el narco solo es una parte pequeña, la que se muestra. Esta serie toca temas de familias que nadie antes se atrevía a hacerlo. Es espeluznante”.

En la trama ella interpreta a “Chiquitita”, quien tiene relación con la tribu mexicana de los cholos: “Mi personaje no es chola, pero sí está en ese mundo porque su novio sí es y lo que rescato mucho de mi carrera es que me permite ponerme en los pies del otro, pero para eso necesito investigar, meterme en el mundo de esta tribu. Y lo que hice fue contactar a una familia que me abrió las puertas de su casa para conocerlos. La sociedad tiene un estigma de ellos que son violentos y lo que yo quería era ver cómo son… Para ellos lo más importante es la familia y cada tatuaje que tienen, tiene que ver con ésta; además, son muy orgullosos de la cultura mexicana”.

Para Claudia ha sido todo un viaje entender este universo de la cocaína y cómo los creativos de la serie lo retratan en pantalla. “Con mi personaje se va a ver el daño colateral en la sociedad. Y lo rico de esta serie es que es visualmente maravillosa, se unen tres diferentes directores de distintas partes del mundo: Stefano Sollima, quien es experto en escenas de acción; Janus Metz, quien es maravilloso en cuanto a la psicología de los personajes, y Pablo Trapero, quien es como un niño con una cámara. Cada quien con diferentes visiones y que cuando se unen crean una mezcla deliciosa que es como de cine de Hollywood, pero con una visión europea”.

Recuerda que tuvo una anécdota con Sollima, pues cuando hizo el casting, estaba haciendo una escena de enfrentamiento con una “chola”, “entonces, yo estaba como en un mood muy agresivo, él me cuestionó que yo cuántos años tenía y le respondí un poco agresiva que qué edad tenía el personaje. Él me dijo: ‘Me estás diciendo que qué me importa cuántos años tienes’ y le contesté que sí. Entonces, cuando salí del casting, pensé que me iban a vetar, pero luego me llamaron a callback donde ya estaba con los actores con los que iba a trabajar”.

Luego Claudia se enteró que desde su primer callback, cuando tuvo el enfrentamiento con Sollima, su papel creció a cuatro capítulos, puesto que originalmente iba solo para uno. Ahora la actriz está expectante de qué otras ventanas se abrirán a partir de este proyecto internacional en el que participó.

JL