Corona Capital 2024: ¿Cuándo y dónde será?

El festival Corona Capital es uno de los eventos de música más reconocidos en México y claramente uno de los más esperados, que ha sabido ganar terrero desde 2010, así como prestigio por su diversa alineación de artistas internacionales y locales que abarcan múltiples géneros como el rock, indie, pop y electrónica.

Y fue este lunes que Corona Capital reveló por medio de un video en sus redes sociales las fechas de la próxima edición 2024 se llevará a cabo el viernes 15, sábado 16 y domingo 17 de noviembre y el lugar será en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

¿Qué artistas podrían estar en el Corona Capital 2024?

Respecto al lineup, aún no se ha dado a conocer como tal, ni cuándo se va a realizar la preventa y venta general de los boletos, por lo que se sigue expetante.

Pero en redes sociales, ya se han encargado de compartir aquellos nombres de agrupaciones y artistas que les gustaría que se presentaran en esta edición y estos son:

Giant Rooks, Paul McCartney, Green Day, Lana del Rey, Fletcher, Wallows, Empire of the Sun, Foster the People, Fall out Boy, Weezer, Oasis, Dua Lipa, Radiohead como headliners.

