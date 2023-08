“Drácula: Mar de Sangre” (“The Last Voyage of the Demeter”, 2023) es un largometraje de terror sobrenatural dirigido por el noruego André Ovredal y representa una adaptación del capítulo siete de la novela “Drácula” (1897), de Bram Stoker; una historia que relata el fin de la tripulación del barco que transporta al vampiro al Reino Unido y que ha descrito el realizador como un enfrentamiento “entre la ciencia y la superstición”.

De acuerdo con la trama, el viaje del “Deméter” inicia en la costa del Mar Negro, donde se recoge un extraño cargamento privado: 24 grandes cajas de madera que se entregarán en Londres. Al principio, el viaje parece normal, pero las cosas toman un giro siniestro cuando se detecta a un extraño a bordo y, después, el capitán nota que una criatura sobrenatural y malvada acecha a su tripulación, pues va eliminándolos uno por uno.

En entrevista con EL INFORMADOR, el director André Ovredal refirió que aunque él no eligió la fuente de la historia “el contenido del capítulo de la novela de Stoker es un gran relato contenido de horror en un barco -como el Alien en la nave espacial, de la cinta de Ridley Scott- pues ofrece una oportunidad magnífica de retratar al vampiro como un demonio, y crear tensión, lo mismo que un nuevo punto de vista”.

En este sentido, el noruego participó decididamente en el diseño y creación de la criatura, “que tiene algo de murciélago (acentuando sus características animales), pero también como un hombre muy viejo que proyecta fragilidad, que está al final en una posición vulnerable. Estuve muy involucrado en ese proceso en que, por cierto, aprendí algunas cosas después de trabajar con Guillermo del Toro, por supuesto”.

Y no es lo único que el director dice compartir con Del Toro, afirma que por igual considera -como el realizador tapatío- que “la maldad humana es más temible que la de los monstruos”, de ahí que consideró ideal contar la historia “desde la perspectiva de personas que no tienen idea de quién es ‘Drácula’, la perspectiva de la tripulación que no sabe qué hacer; asimismo, es el motivo para juzgar esta cinta como una que aborda la perspectiva de la ciencia contra la superstición”.

El monstruo está en sus cabezas

En el capítulo siete de “Drácula”, la fuente del relato es la bitácora del capitán, que interpreta en esta cinta el veterano Liam Cunningham, quien destaca para esta casa editorial que se trata de un filme “en el que trabaja un ensamble de actores, un grupo de personas que se enfrentan a un monstruo del que nada conocen; así, el equipo de trabajo se convierte en una familia, sin politiquería en el set, antes un grupo que construye confianza entre todos”.

De igual forma, hizo énfasis en las cualidades del monstruo, “no era alguien enfundado en un traje de látex, sino una criatura que parece real. Con todo, no hay que olvidar que el monstruo en nuestra cabeza es siempre peor que el que se encuentra afuera; y eso me pareció una estrategia muy ingeniosa para narrar esta historia, desde la tripulación”.

Por su parte, el actor David Dastmalchian indicó que la película se basa en “un relato fascinante” pues deriva del material original: la novela de Stoker y el vampiro “histórico”; de este modo, “al encarnar al primer oficial del barco, se tiene una relación estrecha y profunda con el capitán, quienes viajan en el barco con su familia y eso determina el punto de vista”.

La voz de la razón

El actor Corey Hawkins -quien interpreta al doctor “Clemens” en la cinta- comenta a EL INFORMADOR que su personaje “tiene una perspectiva que los marinos no comparten; ha estudiado en Cambridge y desea ver el lado positivo de las cosas, pero enfrenta justo lo contrario, la manifestación física del mal que representa ‘Drácula’, y que él debe enfrentar con lo que sabe”.

Asimismo, convencido de haber “trabajado con grandes creadores” y haber “tenido una voz en cada proceso”, el actor estadunidense destaca lo importante de su relación con el director, “André lo que busca es darte espacio para que hagas tu trabajo, para así hallar la mejor manera de contar esta historia. Es una persona que siempre está ocupada, y yo le agradezco que me atendiera cuando se lo pedía”.

Finalmente, Hawkins enfatiza que aunque la historia aborda “uno de los capítulos más cortos” de la novela clásica de Stoker, “es también uno de los más terroríficos, y aquí se convierte en una película de horror perfecta”.

Sinopsis

Basada en el capítulo, el “Diario del Capitán”, de la clásica novela “Drácula” de Bram Stoker de 1897, la historia se desarrolla a bordo de la embarcación rusa “Demeter”, que fue contratada para transportar una carga privada compuesta de veinticuatro cajas de madera sin marcar, partiendo desde Carpatia a Londres. La película detallará los extraños eventos que le sucedieron a la tripulación, mientras intentaban sobrevivir al viaje por el océano, acechados cada noche por una presencia aterradora a bordo del barco. Cuando finalmente llegó cerca del puerto de Whitby, estaba abandonada, no había rastro del personal.

“Es hermosa, espléndida y salvaje”

El director mexicano y ganador del Oscar, Guillermo Del Toro (“El Laberinto del Fauno”, “Pinocchio”) y el escritor más reconocido en la literatura de horror, Stephen King, tuvieron la oportunidad de ver “Drácula: Mar de Sangre” y usaron sus redes sociales para compartir su gusto por esta nueva cinta.

Del Toro compartió en su cuenta de Twitter: “Disfruté muchísimo ‘Drácula: Mar de Sangre’; es hermosa, espléndida y salvaje”. Por su parte, Stephen King confesó: “Tenía mis dudas sobre ‘Drácula: Mar de Sangre’, pero pasas un desgarrador buen momento. Me recordó a lo mejor de las producciones de Hammer de los años 60 y 70”.

El talento detrás de la cinta

“Drácula: Mar de Sangre” (“The Last Voyage of the Demeter”, 2023).

(“The Last Voyage of the Demeter”, 2023). Productoras: DreamWorks, Amblin Entertainment, Phoenix Pictures.

DreamWorks, Amblin Entertainment, Phoenix Pictures. Dirección: André Ovredal.

André Ovredal. Guion: Bragi F. Schut y Zak Olkewicz.

Bragi F. Schut y Zak Olkewicz. Reparto: Corey Hawkins, Aisling Franciosi, Liam Cunningham, David Dastmalchian, Javier Botet y Woody Norman.

