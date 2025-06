El director estadounidense de cine Tim Burton emergió ayer de la densa niebla que abrazaba a una de las capillas del Panteón Civil de Dolores, el más grande de México, para ofrecer una clase magistral a decenas de seguidores que asistieron de todo el país a ver, en medio de una tarde lluviosa, a uno de los mejores exponentes del terror gótico de este siglo.

“Bienvenidos a mi nueva casa”, afirmó el cineasta con los zapatos empapados de la misma tierra que resguarda en sus profundidades los restos de artistas mexicanos como Diego Rivera, José Clemente Orozco o David Alfaro Siqueiros, en la mítica Rotonda de las Personas Ilustres.

Mientras de fondo se escuchaba la voz del actor Johnny Depp con el tema “Pretty Woman”, una de las canciones del musical “Sweeney Todd” (2008), el realizador confesó su gusto por pasear por los cementerios bien sea de día o de noche.

“Siempre encontré los cementerios como lugares pacíficos y creativos, son sitios donde podía ir a pensar ideas. Al mismo tiempo son emocionantes, tranquilizantes y espirituales. Además, han tenido mucha fuerza en mi vida creativa”, subrayó el cineasta, quien de joven tenía el hábito de rondar por el cementerio de Valhalla Memorial Park en Burbank (California), su lugar de nacimiento.

Durante la clase magistral, Burton no sólo habló sobre los detalles de sus obras, también charlo sobre la conexión especial que tiene con México.

Durante poco más de una hora, Burton conversó abiertamente con fans, medios de comunicación e invitados especiales, y confesó como nuestra cultura ha influido en él.

“Crecí en Los Ángeles, donde el Día de Muertos y el arte mexicano tuvieron una gran influencia en mí. Aquí la muerte se vive de otra forma, con color, con símbolos. Siempre sentí que eso reflejaba mejor cómo me siento yo con respecto a la vida y la muerte”, dijo.

Más que una charla técnica, el encuentro se convirtió en una ventana a su sensibilidad como creador. Burton explicó que muchas de sus historias nacen de dibujos hechos de forma intuitiva. Algunos se transforman en películas, otros se quedan en el papel, pero todos —aseguró— tienen una raíz emocional.

“Este tipo de espacios, como la exposición que tenemos aquí —‘Laberinto’, próxima a ser inaugurada—, representan para mí cómo funciona el proceso creativo. A veces todo comienza con un trazo, y no sabes en qué se va a convertir”, explicó.

Cuando lo cuestionaron sobre el estilo que lo caracteriza, el creador de cintas como “Beetlejuice” y “El joven manos de tijera” fue claro: no busca encasillarse.

“Sólo hago lo que me sale. No quiero sobreanalizar ni encasillarme. Desde niño me incomodaron las etiquetas. Todos somos distintos y todos tenemos un valor”.

Hacia el final del encuentro, el director fue sorprendido por una joven asistente identificada como parte del espectro autista, quien le entregó una muñeca hecha por ella misma. El gesto emocionó al director, conocido por su afición a coleccionarlas.

Agencias

Todo inició con un dibujo

Durante la clase magistral, el artista de 66 años, que encontró su lugar en el cine de terror clásico del productor Robert Corman y del mítico villano, el actor Vincent Price, relató que el dibujo lo enamoró desde el primer instante porque con ello pudo expresarse por primera vez.

“De niño me encantaba dibujar, y creo que a todos los niños les gusta. En mi caso, seguí haciéndolo, aunque no se me diera muy bien, simplemente me ayudaba a expresarme. Descubrí que dibujar era, en gran medida, una forma que me ayudaba a pensar en ideas y a expresarme, porque, de niño, no hablaba mucho”, resaltó.

Burton no sólo continuó dibujando, sino que su arte encontró lugar en Disney —un espacio al que dijo “no regresaría”— y en los museos más importantes del mundo, y de México, como lo hizo en 2017 con la exposición “El mundo de Tim Burton”, en el Museo Franz Mayer.

Se identifica con los monstruos

Con 31 premios y 80 nominaciones por su trayectoria fílmica a nivel internacional, un listado que todavía no incluye ningún Oscar, Burton se describe así mismo como un ser silencioso que durante su infancia encontró en la figura del “monstruo” una forma de comprender su propia sentimentalidad.

“Me identificaba con los monstruos porque suelen ser las criaturas más emotivas en las películas (...) Los aldeanos enojados en ‘Frankenstein’ eran personas sin rostro, mientras que los monstruos son más emotivos e incomprendidos”, señaló el autor de personajes como “Beetlejuice” o “Edward Scissorhands”.

Visita “El laberinto”

Burton está de visita en el país para inaugurar, la exposición “Tim Burton, El laberinto”, la cual permitirá al público recorrer la mente del director a través de bocetos, instalaciones y piezas originales. La exposición abrirá sus puertas al público este 26 de junio y estará disponible hasta el 5 de octubre de 2025. La visita tendrá una duración de 60 minutos aproximadamente. La sede es en la alcaldía Miguel Hidalgo, en Avenida Constituyentes, 500, en el Casino del Bosque.

La muestra está conformada por más de 200 obras originales y réplicas de material utilizado en sus largometrajes. “El laberinto” llega a México, un país que define como “encantador” y, al mismo tiempo, distinto por su conexión tan abierta con la muerte, una descripción que podría caber en casi cualquier personaje del universo “burtoniano”.

CT