Todo aquel que haya crecido en décadas anteriores a los 2000 seguro recuerdan haber visto en televisión a un simpático marino que obtenía una impresionante fuerza después de comer espinaca; sin embargo, la historia está a punto de cambiar y es que este personaje pasará de ser el héroe a un terrorífico y sangriento villano.

De acuerdo con el sitio especializado, "Bloody Discuting", "Popeye, el marino" se unirá a la larga lista de personajes animados que contarán con su propia historia de terror , y a la que ya pertenecen otros como Winnie Pooh, Bambi, Pinocho y hasta el propio Mickey Mouse (o al menos su versión de 1928).

Según el sitio, ITN Studios ya trabaja en una cinta completamente retorcida del popular marino, misma que podría estrenarse en enero del 2025, año en el que el personaje pasará a ser de dominio público.

La película, producida por Rene August, formará parte del género slasher y la trama se centrará en un asesino (Popeye) que persigue a un grupo de concejales que pretenden abrir un campamento de verano.

"Bloody Discuting" también mostró las primeras imágenes de la producción, y en ellas se puede ver al musculoso marino con su característica pipa, pero bañado completamente en sangre.

Aunque aún no se ha revelado el nombre de esta cinta, ITN aclaró que no está relacionada con el llamado "Poohniverse", y es que este mismo estudio es el que está detrás de las dos entregas de "Winnie Pooh: miel y sangre".

First look at a ‘POPEYE’ horror movie.



Releasing in January.



(Source: https://t.co/aEnPa8eWeP) pic.twitter.com/dkgNEX42KO— DiscussingFilm (@DiscussingFilm) November 17, 2024

En redes sociales ya se ha creado gran controversia alrededor de la cinta, y es que los usuarios no sólo no saben qué esperar de esta historia, sino que, muchos la consideran innecesaria.

"No estoy seguro de esta película", "¿por qué?", "¿película de terror? no creo que Popeye fuera malo", "no puede ser peor que lo que le hicieron a Mickey", "se ve más como una parodia", "¡las películas de terror de personajes populares deben parar!", son algunos de los comentarios que se pueden leer.

