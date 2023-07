El Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF, por sus siglas en inglés) continúa firme para realizarse del 7 al 17 de septiembre, y ante las dudas sobre la participación de estrellas de Hollywood para promocionar sus producciones debido a la huelga de actores y guionistas, ayer se dio a conocer que Duncan Crabtree-Ireland, negociador del Sindicato de Actores de la Pantalla (SAG-AFTRA), comentó a “Deadline” que un “acuerdo interino” podría permitir a algunos histriones participar en el festival para apoyar a producciones independientes.

De tal forma, las nuevas cintas de Viggo Mortensen, “The Dead Don't Hurt”; Michael Keaton, “Knox Goes Away”, y Ethan Hawke, “Wildcat”, estarían presentes, con todo y sus estrellas, en la 48 edición de la muestra.

El festival canadiense, uno de los más importantes del mundo, ayer reveló un total de 60 películas que formarán parte de los programas de galas y presentaciones especiales de la edición 2023.

La semana pasada, TIFF anunció que la nueva película del realizador canadiense Atom Egoyan, “Seven Veils”, inspirada en la ópera “Salomé”, tendrá su estreno mundial en la edición de este año.

“The Dead Don't Hurt” es una coproducción entre México, Canadá y Dinamarca escrita, dirigida, producida e interpretada por Mortensen. El filme, en el que también intervienen Solly McLeod, Vicky Krieps y Danny Huston, es un western ambientado durante la Guerra Civil estadounidense.

En el largometraje de suspenso “Knox Goes Away”, que está dirigido por Keaton, participan Al Pacino, James Marsden y Marcia Gay Harden. Keaton también es protagonista e interpreta a “John Knox”, un asesino al que se le diagnostica demencia.

Con respecto a “Wildcat”, la cinta está producida y dirigida por Ethan Hawke, quien también participó en la escritura del guion, y está protagonizada por Maya Hawke (hija del director y Uma Thurman), Laura Linney, Rafael Casal y Vincent D'Onofrio.

Entre las películas anunciadas ayer se incluyen los estrenos mundiales en el programa de galas de “Dumb Money”, de Craig Gillespie; “Next Goal Wins”, de Taika Waititi, y “The Movie Emperor”, de Ning Hao. En el programa de presentaciones especiales, se incluyen: “American Fiction”, de Cord Jefferson; “Les Indésirables”, de Ladj Ly; “The Burial”, de Maggie Betts; “The Convert”, de Lee Tamahori; “Wicked Little Letters”, de Thea Sharrock, y “Woman of the Hour”, el primer filme como directora de la actriz Anna Kendrick.

CT