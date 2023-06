“Mala suerte, buena suerte” (“To Leslie”, 2022) es una película estadounidense dirigida por Michael Morris (de hecho, es su debut como director de un largometraje), escrita por Ryan Binaco y con las actuaciones de Andrea Riseborough -quien recibió una nominación al Premio Oscar por su actuación como “Leslie”, la protagonista-, Allison Janney, Marc Maron, Andre Royo, Owen Teague y Stephen Root.

La cinta tuvo su premier mundial en marzo de 2022 como parte del festival South by Southwest 2022, donde recibió muy buenas críticas; estrenándose en algunas salas de cine de su país de origen a principios de octubre. En México, su estreno en salas comerciales está programado para el próximo jueves 29 de junio.

Una historia triste

De acuerdo con la trama, se nos habla de “Leslie”, una madre soltera de Texas (Estados Unidos) quien lucha por sostener un hogar para ella y su hijo. Un día, gana 190 mil dólares en la lotería y, al mismo tiempo, eso significa una oportunidad para aspirar a una buena vida. Sin embargo, seis años después “Leslie” ha despilfarrado todo el dinero y vive sola y alcoholizada.

En su angustiante condición, cuando su suerte se agota y todos le dan la espalda, la mujer debe regresar a su pueblo y enfrentar las consecuencias de sus acciones. Consigue empleo y lucha contra su adicción, hasta que por fin consigue poner en marcha un negocio. El ciclo cierra cuando recibe la visita de su hijo (que antes la abandonó a su suerte).

Detalles de una nominación

Andrea Riseborough, la actriz protagónica, contó con la ayuda de docenas de actores de primera fila en Hollywood -una campaña organizada por el director Michael Morris y su esposa, la actriz Mary McCormack- para lograr su nominación al Oscar como Mejor actriz en 2023, por su papel como la alcohólica “Leslie” en “Mala suerte, buena suerte”; Amy Adams moderó una proyección virtual de la cinta (que recaudó en su recorrido por salas de Estados Unidos poco menos de 28 mil dólares) y después lo hizo Kate Winslet (que no fue la única, también Edward Norton, Gwyneth Paltrow y Sarah Paulson, entre otros). Con todo, no extraña porque el trabajo de Riseborough ha sido alabado por sus colegas y los críticos durante años.

Así las cosas, también se atribuye su nominación al papel, pues se trata del retrato de una persona destruida sin objetivos ni vida, ahogada en el alcohol y los recuerdos de su único golpe de suerte, que le trajo más maldiciones que bondades: el alcoholismo, la marginalidad, la nula comprensión del mundo que le rodea, la anulación de todo sentimiento que no sea el de la soledad y el continuo dolor; una mujer que bebe no para divertirse, sino para aguantar otro día.

Cine “indie” de verdad

El director, Michel Morris, hace un largometraje por primera vez, pues ha pasado toda su carrera dirigiendo series de televisión, entre las que se pueden destacar algunas como “Kingdom” y “Better Call Saul”, entre muchas otras; ahora hizo su puesta con un guión de Ryan Binaco, que también ejerce como coproductor, en una película “indie” (independiente) en todos los sentidos, no sólo por su reparto, lleno de rostros desconocidos, que llenan de alma y vida cada momento de la historia.

Es independiente también por su tema, ya que habla de esas personas invisibles, que viven en la periferia, personas a quienes les va mal en la vida y tienen muy poco (de todo); pero sobre todo, gente muy perdida y que siempre pierde, esos individuos que llenaban las películas de “outsiders”, tan lejos de los parámetros hollywoodenses, tan cerca del cine de Robert Altman, John Cassavetes o cualquiera que apuesta por el alma y la realidad inmediata.

Talento flamante

Andrea Riseborough. La actriz ha demostrado su talento en el cine y la televisión. EFE

Andrea Riseborough (Wallsend, Reino Unido, 1981) es una actriz británica de cine, teatro y televisión. Debutó en la pantalla grande con un pequeño papel en “Venus” (2006), y desde entonces ha aparecido en papeles más destacados en “Happy-Go-Lucky” (2008), “Never Let Me Go” (2010), “Brighton Rock” (2010), “Welcome to the Punch” (2013), “Oblivion” (2013), “Birdman” (2014), “Nocturnal Animals” (2016), “Battle of the Sexes” (2017) y “The Death of Stalin” (2017). Finalmente, por su interpretación de una adicta en recuperación en el drama “Mala suerte, buena suerte” (“To Leslie”, 2022), Riseborough recibió una nominación al Premio Oscar en la categoría de Mejor actriz (que fue controversial y obligó a la Academia a revisar sus criterios para las nominaciones).

La experiencia en persona

Allison Janney. La experimentada actriz destaca en roles de drama y comedia. AFP

Allison Janney (Boston, Estados Unidos, 1959) es una actriz estadounidense. Actriz de carácter, muy prolífica y venerada por su versatilidad; ha sido aclamada por su trabajo en la pantalla grande, el escenario y la televisión, lo que le ha valido numerosos reconocimientos, entre ellos un Premio Oscar, siete Premios Primetime Emmy, un Premio BAFTA, un Globo de Oro, siete Premios del Sindicato de Actores, seis Premios de la Crítica Cinematográfica, dos Premios Drama Desk y un Premio Espíritu Independiente.

Banda sonora especial

Contiene 11 canciones originales compuestas por Linda Perry. Sin embargo, al final se encuentra el tema “Angels Are Falling”, interpretado por Patty Griffin.

