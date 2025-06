Entre el humor absurdo, el existencialismo cotidiano y los cartones que marcaron a generaciones, habita la figura de José Ignacio Solórzano, mejor conocido como Jis. Su trazo ha dado vida a personajes como la icónica “Tetona Mendoza”, y su firma aparece en algunos de los diarios de México.

Sin embargo, pocas veces el hombre detrás del cartón había sido retratado con tanta cercanía, libertad y humanidad como ocurre en “Molusco”, el documental dirigido por Mauricio Bidault que se estrena en la edición 40 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG).

“Empezamos en 2019 propiamente el proceso de filmación, pero el trabajo de investigación y desarrollo del proyecto se remonta algunos años atrás”, relata Bidault para EL INFORMADOR.

El cineasta y académico, con formación en guion y dirección cinematográfica, explica: “Fueron años de platicar, de investigar, de conocer el archivo del maestro, que es inagotable; de conocer no sólo su obra —que es apasionante— sino también tratar de entender la mente que ha engendrado todo este mundo maravilloso”.

En el centro del filme está ese hombre contradictorio y complejo: Jis, el artista consagrado y, al mismo tiempo, el individuo anónimo que fuma puros, camina sin rumbo y se abruma ante los elogios. “A mí es de las cosas que más me ha causado dificultad, porque es abrumador. De pronto llega un montón de amigos o conocidos, gente que uno respeta, y todos te empiezan a decir cosas muy chidas… Uno no está acostumbrado a esa situación”, confiesa el caricaturista.

El documental no sólo ofrece una revisión biográfica del artista, sino que toma riesgos formales que dialogan directamente con su espíritu libre. “Definitivamente no podíamos acudir a una forma cinematográfica convencional. Ciertamente echamos mano de las entrevistas, que es el recurso rey del documental, pero un poco para después dar el volantazo y cambiar la jugada”, explica Bidault.

Momento clave

La pandemia, los cambios personales y familiares del equipo, así como las modificaciones estructurales al financiamiento público de cine en México, también jugaron un papel clave en la construcción del lenguaje del filme. “El mundo nos estaba metiendo el pie, nos estaba poniendo trabas, pero teníamos en la mochila todo lo que te da el lenguaje cinematográfico”, añade el director.

Así, “Molusco” se construye desde capas: entrevistas íntimas en primeros planos extremos que buscan el encuentro cara a cara en tiempos de distanciamiento, animaciones, atmósferas oníricas y metáforas visuales que reflejan la personalidad del caricaturista. “Una cosa que me gusta mucho —porque debo decir que este documental siempre estuvo pensado para verse en pantalla grande— fue el uso de los big close-ups para las entrevistas”, detalla Bidault.

“Estábamos en un momento en que no podíamos acercarnos físicamente, pero con el cine sí podíamos estar frente al otro”.

Bajo la mirada amiga

A lo largo del documental participan voces como la de Guillermo del Toro, Diego Luna, Daniel Giménez Cacho, Trino Camacho, Ricardo Siri Liniers, Joselo y Quique Rangel (de Café Tacvba), Kenya Rodríguez y Gonzalo Lebrija, entre otros.

“¿Quién se niega cuando te proponen un documental sobre tu vida? Es casi imposible rechazarlo”, admite Jis. “Y más cuando ya estás ruco, cuando todo parece perder sentido y de pronto alguien llega con muchas ganas de escucharte. Es como una descarga de vida… y uno acepta”.

Más que un homenaje, “Molusco” es una declaración sobre la libertad individual. “Así llamo a este temperamento mío y de muchas personas. Ojalá muchos moluscos se sientan acompañados al verlo”.

El título no es casual: “molusco” es un término que el propio Jis usa para describir su carácter introspectivo y retraído. Lo que podría parecer un obstáculo, el documental lo revela como la fuente de una sensibilidad única, capaz de explorar lo absurdo, lo humano y lo delirante con total honestidad.

Un centauro cinematográfico

Además del estreno del documental, Jis también fue el encargado del cartel oficial de esta edición del FICG. La imagen, protagonizada por un centauro cinematográfico, fue recibida con entusiasmo por el equipo del festival, aunque no estuvo exenta de polémica.

“Me dio pena que a muchos de la comunidad LGBTQ+ no les haya parecido”, reconoce el artista. “Ese dibujo ni siquiera lo estaba pensando para eso, era un apunte personal que tenía entre mis libretas. Pero a los que no les haya gustado, me da pena. ¿Qué puedo decir?”.

Pese a ese momento agridulce, el caricaturista destaca lo especial que ha sido esta coincidencia. “Me encargaron el cartel y yo ya estaba con el proyecto de ‘Molusco’, entonces sentí que sería un festival para mí. Por un lado, el cartel, por otro el documental. Está sensacional”.

Proyección

Mañana, a las 19:30 horas, en la Sala Guillermo del Toro de la Cineteca FICG.

CT