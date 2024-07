A ocho años del asesinato del cineasta León Serment y la productora Adriana Rosique, su hijo Benjamín sigue asegurando que él no planeó la muerte de ambos, como lo aseguraron las autoridades capitalinas.

El caso fue retomado por la serie documental "Archivo negro: sombras del crimen", recién estrenada por la plataforma ViX, en la que da voz a Benjamín, pero también a quien fuera su novia y acusada de cómplice, además de amigos de él, quienes aseguran era violento.

También ocupa material de stock, donde habla la propia Rosique, quien se dedicó a investigar el homicidio de quien fuera su esposo y socio, así como videos oficiales del día de los hechos.

La productora fue muerta en su propio domicilio, con menos de un mes de diferencia.