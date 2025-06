Tapatíos disfrutan de exposición de autos antiguos

Quienes caminaban por el Centro Histórico de Guadalajara este sábado se toparon con una sorpresa: una exhibición de automóviles de la marca Ford Modelo A, los cuales tienen la novedad de haber sido fabricados entre los años 1928 y 1931.

La exhibición está presente desde el pasado 5 de junio y hasta este domingo, evento organizado por el Club del Automóvil Antiguo. El objetivo es mostrar al público 65 vehículos, totalmente funcionales para que los amantes de los carros antiguos los disfruten.

Y familias enteras acudieron, quienes coincidieron en que la variedad de autos dificultaba determinar cuál es el automóvil antiguo expuesto más bonito, por ejemplo, Gilberto, ciudadano que acudió con su familia, demostró que cada vehículo tiene sus propios detalles que lo hacen resaltar de entre todos los automotores expuestos.

"No había visto el público, pero tener la oportunidad de verlos así, no se podía. Creo que todos tienen sus características específicas, desde el color, los rines, llantas, el capó, los espejos, todos son modelos diferentes, incluso hasta los faros son distintos".

Pero hay ciudadanos que sí tuvieron sus favoritos: Fernando visitó Guadalajara desde Mexicali, Baja California y si bien, dijo que todos tienen su belleza, prefirió una camioneta Ford tipo en color rojo.

"Todos están bien chingones, no hay de dónde elegir, ahí está todo. El que fuera, todos están parejitos, no hay ni a cuál irle, pero ahí hay un rojito enfrente, pickup, no sé qué será, pero está muy bonito".

Octavio Martínez, ciudadano tapatío, manifestó preferencia por un modelo Ford del Correo de los Estados Unidos, el cual destacaba de entre los automóviles expuestos por su tamaño, ya que era el más grande de todos. Pero también prefiere los convertibles tipo cupé

"Es una muy buena exhibición, me parece que para quienes nos gustan los motores, los automóviles, es una gran oportunidad de apreciar estos que están en perfecto estado. Hay una recogida del Correo de los Estados Unidos, me gustó mucho, pero también algunos coupé convertibles".

Juan Carlos Gaitán calificó como el auto más bonito un modelo Ford en color azul marino, aunque a todos los mostraron como joyas del automovilismo.

"Joyas del automovilismo. Es muy difícil ver este tipo de vehículos y aquí los tenemos en vivo ya todo color. Cualquiera de los diseños, son diferentes, pero igual de bonitos. Este azulito".

A José Sánchez, acompañado de su familia, le gustó el más antiguo, un modelo 1926 (desde su punto de vista), el cual se diferenciaba por tener finas de madera y no de metal.

"El Ford 1926, que trae rines de madera, es el más antiguo de todos, es algo impresionante, trae una mecánica muy bonita".

Los precios a la venta de los vehículos rondan entre los 400 mil y millones y medio de pesos, aunque fue una aproximación de uno de los organizadores.

Parte del evento de exposición de vehículos antiguos busca la reactivación económica del centro de Guadalajara, ya que con esto se beneficia de manera directa al comercio, la gastronomía, el transporte y todos los servicios turísticos por el número de visitantes.

YC