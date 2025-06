Ante los diversos errores que condenaron a México a perder el partido amistoso contra Suiza, el estratega del combinado nacional, Javier Aguirre, reconoció que a sus dirigidos les faltó personalidad para sobreponerse a la anotación en contra y el hecho de haber regalado la primera mitad fue perjudicial en el resultado.

Además, se dijo dolido porque la afición salió decepcionada del Rice-Eccles Stadium. Sin embargo, y sin quitarle el peso a la derrota, manifestó que el resultado solo es parte del principal objetivo que es prepararse para la Copa Oro.

“Regalamos la primera parte, porque puedes perder, pero yo digo que los cuatro goles, si lo analizas uno por uno, son realmente evitables. El equipo en la primera parte mostró poca personalidad, me atrevo a decirlo porque se los dije en el vestidor, con el gol en contra pareció que se les acababa el mundo, no es así, un equipo mexicano no puede ser así, no bajo mi mando.”

“Me duele en el alma cómo se va la gente enojada. Me lástima porque no les pudimos dar esa victoria ante ese sol, ese dinero que pagaron y se van con una derrota y una vez más se pueden se van decepcionados. Pero, insisto yo no puedo ver el árbol tengo que ver el bosque y en este caso estamos preparando estos partidos para Copa de Oro, ese es nuestro objetivo espero que se entienda”, comentó Aguirre.

Por último, entre toda la oscuridad, destacó que este tipo de partidos sirven para identificar a los futbolistas que tienen el carácter de levantarse para seguir adelante, pese a la adversidad que se les pueda presentar.

“Ante la adversidad conoces a la gente y en este caso con un marcado tan fuerte en contra, veo las conductas de los jugadores dentro y fuera del campo. No me gusta perder, ni a ellos, desde luego, pero así se ve el jugador que tiene tamaños para superarse de una derrota o un fracaso y seguir adelante. Cuando te meten cuatro es difícil, pero tienes que bajar las orejas, irte a tu casa a entrenar y ya está”, concluyó el entrenador.

SV