Cinco razones para ver a Deftones

Surgidos en la mitad de la década de los noventas, incursionaron en escena mientras bandas como Nirvana, Pearl Jam y Alice in Chains alcanzaban la cúspide y estrellas del pop como Michael Jackson, Backstreet Boys y Britney Spears comenzaban a conquistar el mundo.

A lo largo de sus casi 25 años de trayectoria, Deftones genera toda clase de debate en la escena global del metal, ¡ahí mismo radica una de sus primeras porfías! Chino Moreno y compañía en repetidas ocasiones han declarado que su música no es 'metal', sólo es música que les gusta hacer, y en parte tiene razón, ya que el promedio de la gente al escuchar el adjetivo 'metal' se remite inmediatamente en Metallica, Black Sabbath, Judas Priest, bandas que en efecto, distan mucho sonoramente de los de Sacramento, pero que sin duda son influencia directa de Deftones.

Hasta cierto punto la banda maneja un perfil underground, prácticamente nunca han sido los estelares en los grandes festivales, pero siempre están presentes en ellos, se sabe de su nutrida base de fans en todo el mundo, evolución sonora, millones de discos vendidos y un integrante que duró cuatro años en coma antes de fallecer, son parte de la historia de una de las agrupaciones más constantes dentro del rock alternativo que vuelve a México para brindar dos presentaciones, primero el 28 de octubre en el Northside 2017 de Monterrey y el 29 en el BMLS en Guadalajara, por ello te dejamos cinco razones por las que debes asistir a su presentación.

1 Más que new metal

Si bien nacieron en el hype del new metal junto con Korn, Deftones tiene bases del género- sobretodo en sus primeras dos placas- pero su mutación sonora abarca va más allá, surca desde el rap metal, el progresivo, trip hop, experimental y un rock duro, todo ello aderezado con la tornamesa de sus samples.

De hecho, por allá de 1998 Korn invitó a Deftones a hacer una gira en conjunto, sin embargo Chino Monero y compañía declinó la oferta argumentando que no querían ser encasillados en ese estilo musical, al quite entraron los, aún jóvenes y desconocidos de Limp Bizkit, pero esa es otra historia....

El 'nuevo metal' enfatiza el ritmo y riffs rápidos pero cortos por encima de la melodía y la instrumentación en conjunto del rapero. Deftones quiso más que eso y cada uno de sus ochos trabajos publicados dista uno del otro.

Adrenaline (1995) y Around the Fur (1997) son sus discos con más repeo y bases del new metal. 'Bored, '7 Words', 'Engine No. 9', "My own Summer (Shove it) y 'Be Quiet and Drive' no faltan en sus conciertos.

White Pony (2000) marcó un sonido más atmósférico; lento y sombrió gracias a la inclusión de tiempo completo del Dj Frank Delgado -quien tuvo la tarea de sonar como un instrumento a la par de guitarras y batería, no sólo acompañamiento- gracias a sus guitarras estáticas con versos lentos y coros rápidos y fuertes, curiosamente consiguió un éxito comercial y buena recepción de la crítica especializada.

Deftones (2003) maduró un sonido más caótico pero melancólico. Canciones como 'Hexagram y 'Minerva', son prueba de ello

Saturday Night Wrist (2006) trajo una colaboración con Serj Tankian, de System Of A Down, pero fue concebido entre pleitos en sus integrantes, "no es nuestro mejor trabajo, había mucha tensión entre nosotros, lo escucho y no me gusta el sonido final", ha declarado Moreno, por cierto rara vez son incluidas canciones del disco en sus giras actuales. Canciones destacadas 'Hole in the Earth" y 'Beware'.

Diamond Eyes (2010) Incursión de guitarras de ocho cuerdas y un sonido pesadas en su gran distintivo. ¡Fue un gran regreso! Sentimientos encontrados, el primer disco sin el recien fallecido Chi Cheng. Canciones a destacar "Diamond Eyes" y "Rocket Skates"

Koi No Yokan (2012) "dinámico con una gama completa de sonido" así lo definió el vocalista y tuvo el recibimiento como miembro de la banda a Sergio Vega quien llega luego del fallecimiento del bajista Chi Cheng. Destacadas: 'Swerve City' y 'Tempest'

Gore (2016) el álbum más polémico de su carrera, amado por muchos, odiado por otros. Cuenta con sonidos más similares a los proyectos alternos del vocalista y que incluso no es del total agrado de sus compañeros."En nuestro último álbum, (Stephen Carpenter) no tuvo el protagonismo que debía en el proceso de escritura", declaro el Chino quien deja en claro que el nuevo disco se comienza a preparar y desea contar más con el guitarrista. "La idea es estar con él, (Stephen Carpenter) en su casa y grabarlo tocando la guitarra, coger riffs, lo que haga, y organizar todo eso. Siento que sus riffs, su forma de tocar la guitarra es una de las cosas más importantes (si no es la más) de Deftones, de lo que hacemos".

2) Chino Moreno

Figura entre los mejores 100 vocalistas del metal de todos los tiempos, rapea, crea ambientes melódicos, etéreos, oscuros, salta, corre en el escenario, canta codo a codo junto al público (literalmente) en los conciertos, está repleto de carisma Camillo Wong Moreno, quien por cierto tiene ascendencia mexicana por parte de su padre. "Me gusta no decir las cosas directamente, sino que tengan que interpretarse, desenterrar el sentido. Mucha de la música con la que crecí en los ochenta era así".

3) White Pony

En 2017 se cumplieron 17 años de su disco más emblemático. Nombre con connotación a las drogas fuertes, El White Pony se convirtió en el disco más emblemático de la banda y que le dio su primer Grammy en 2001, a la Mejor Actuación Metal por la canción "Elite", además de contener con uno de sus máximos himnos 'Change'.

4) Deuda con tapatíos

4 de febrero del 2007 en la carpa de la Expo Guadalajara, 4 de noviembre en el marco del Maquinaria Fest en el Trasloma y el 7 de septiembre del 2014, en el Patio 2 de Auditorio Telmex, son las ocasiones en que la agrupación ha estado en la Perla Tapatía. La última ocasión el recital terminó abruptamente a la cuarta canción gracias a una tormenta que amenazaba con tirar parte del escenario y había ya reventado dos de los amplificadores de la banda.

Sonaron 'Diamond Eyes', 'Be quiet and drive', mientras la lluvia ya empapaba a los asistentes. Chino Moreno se mostraba feliz y sonriente, agradecía al público y su entusiasmo a pesar de las inclemencias. "Es sólo lluvia, nosotros no vamos a dejar de tocar" exclamaba el vocalista.

Entonaron 'My own summer', 'Tempest' y nada más. No hubo otras canciones. La fuerte tormenta y el impetuoso aire amenazaba con tirar el escenario. El show terminaba con un concierto que costó $150 por canción.

Luego de poco más de tres años Chino Moreno, Stephen Carpenter, Abe Cunningham, Frank Delgado y Sergio Vega vuelvan a pisar tierras tapatías para saldar su deuda pendiente.

5) Intimidad y proximidad

Normalmente, se presentan en grandes lugares al aire libre, en su presentación del próximo 29 lo harán en un lugar techado, previniendo lluvia, y con un aire de cercanía con su público. Se contará una escenografía, luces y sonido nunca antes visto en el BLMS, señalan organizadores.

