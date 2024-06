Luego de que Ángela Aguilar confirmara su romance con Christian Nodal, la declaración ya está causando revuelo en redes sociales, pues a pesar de que la cantante asegura que su amor se dio, tras la separación del intérprete de regional con Cazzu, esta había sucedido hace muy poco y, varios usuarios no perdieron de vista que, un día, la hija de Pepe Aguilar se consideró muy cercana a la argentina.



Tan solo hace un par de horas, la cantante de 20 años dio a conocer que, en efecto, está en medio de una relación amorosa con Nodal -de 25 años-, al dar la exclusiva a la revista "Hola", la cual publicó dos fotografías de la nueva pareja, que en 2020 hicieron mancuerna con el tema "Dime cómo quieres".

Para entender mejor: Christian Nodal y Ángela Aguilar confirman su relación amorosa



En las declaraciones de Ángela Aguilar que dio a la revista, sugiere que el amor que hoy los une surgió desde la época en que llevaron a cabo el dueto, sin embargo, no estaban preparados para emprender una relación, destacando que los sentimientos que compartían nunca se extinguieron.



"No es una nueva relación, es la continuación de una historia que la vida nos hizo pausar para poder crecer y extrañar, porque cuando nos dejamos ir, al regresar fuimos más nuestros", indicó.



Y aunque la felicidad que comparten es innegable, su noviazgo no está siendo bien visto en redes sociales, en donde les parece muy frío el hecho de que Inti, la hija que Nodal tiene con Cazzu, no haya cumplido ni un año y el cantante esté emprendiendo viajes alrededor del mundo con otra mujer que no sea la madre de su unigénita.



A este aspecto, se abona un video que ya está circulando, en el que Aguilar exacerba la emoción que experimentó al enterarse que Cazzu estaba esperando un bebé a lado del cantante, y su actual novio, pues sugieren que sólo fue un acto de hipocresía, ya que ella seguía enamorada de Nodal.

Te recomendamos: Así quedó el Castillo de Chapultepec por el estreno de la segunda temporada de House of The Dragon



Esto dice en el video:



"Ya le escribí, ya la escribí... bueno, a Christian no, a la Cazzu le escribí en un comentario, pero ¡qué bonita se veía", yo de repente estaba viendo mi TikTok y en eso veo que le hace así, y se le ve la panza y yo de: ´-¡ Ahhh, voy a ser tía!´".



Días posteriores a que los rumores de romance comenzarán a cobrar peso, Cazzu dejó de seguir a Ángela en redes sociales.

Ángela Aguilar sin duda de convirtió en la nueva Karla Panini pic.twitter.com/KlQzpwgnVO — luis ✦ (@cadabesotuyo) June 10, 2024



NA