Yahritza y su esencia sigue presumiendo sus logros y sus duetos musicales en redes sociales, mientras los cibernautas insisten en cancelarlos y recomendar a artistas como Grupo Frontera y Banda MS no promocionar el dueto musical que grabaron con ellos, pues si no, dicen, se arriesgan a ganarse el repudio del público.

El rechazo que ha generado Yahritza y su esencia se debe a los comentarios que hicieron en una pasada entrevista en contra de la comida mexicana y sobre su preferencia por no vivir en la Ciudad de México, los tres hermanos, que cantan regional mexicano, aseguraron que no les gustaba tanto la comida mexicana como la comida de Washington.

"No me gusta mucho la comida aquí, me gusta más de Washington, le dan un sazón que sí pica y sabe bueno", se le oye decir a Armando, el mayor de los tres; mientras que Jairo lo secunda: "Yo soy muy delicado y casi solo como chicken (pollo), puras alas que no tengan chile; no me gusta nada de eso", agregó.

A pesar de que ofrecieron una disculpa por sus declaraciones, usuarios en redes no los perdonan y les han retirado el apoyo a su carrera que iba en ascenso; aunque hace días no aparecía en su agenda el Festival Arre, que se celebrará el 9 y 10 de septiembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, el evento ya aparece en su página oficial a pesar de la masiva petición del público para que no asistan al show en el que estarán famosos como Peso Pluma y Natanael Cano.

Mientras Banda MS y Grupo Frontera promocionan su colaboración con Yahritza y su Esencia con temas como "Sólo que lo dudes" y "Frágil", cibernautas piden que las agrupaciones dejen de colaborar con ellos, pues si no, sentencian, también recibirán rechazo como ahora lo recibe la agrupación integrada por tres hermanos que fueron motivo de burla de Christian Nodal, intérprete de regional mexicano.

Nodal se encuentra de gira fuera de México, y a través de sus historias compartió con sus seguidores lo bien que la está pasando en países como Chile, Perú y Panamá, donde ha probado la comida, la cual calificó como deliciosa, además de la hospitalidad de la gente; sin mencionar el nombre de Yahritza y su esencia, Christian se burló del comentario que hizo uno de sus integrantes sobre la comida mexicana.

"Ando muy feliz, la verdad que esta venida a Chile y Lima Perú me dejó recuerdos muy bonitos, la pasamos precioso el fin de semana; andaba un poquito agüitado porque no pudimos llegar a México, tengo unas cosas pendientes para allá y no pude llegar ayer porque hubo una tormenta eléctrica, pero hoy me siento muy agradecido de poder estar aquí en Panamá, tuvimos que parar por fuerzas mayores aquí en Panamá y probamos la comida, está deliciosa, la gente es increíble y todo; aunque a mí sólo me gusta el chicken de Washington", expresó entre carcajadas.

Christian Nodal está a días de convertirse en papá junto con su novia, la rapera argentina Cazzu; la pareja, que lleva poco más de un año de relación, sorprendió con su mediático romance tras el rompimiento del cantante de 23 años con su ex, la también cantante Belinda.

