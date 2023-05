Durante el año del 2022, el cantante Christian Nodal vivió uno de los momentos más difíciles y escandalosos de su carrera luego de que terminara su relación amorosa con Belinda, pero además de estar involucrado en una pelea en redes sociales con J Balvin, a quien incluso le escribió una tiradera.

En ese momento la situación se volvió viral en las diferentes redes, pues Residente venía de lanzar una canción en contra del reggaetonero y Nodal se había unido a la polémica.

Nodal no dio declaración alguna sobre su pleito con J Balvin, sin embargo, en su última entrevista con Franco Escamilla en su programa de "Tirando Bola", el intérprete de "Adiós amor" habló sobre el tema y declaró que que hubo mucho más de lo que la gente pudo ver en plataformas.

La pareja de Cazzu también mencionó que tuvo un acercamiento con el colombiano para platicar acerca de los problemas que tuvieron, pero tal parece que dicha charla no llegó a nada, ya que el cantante del regional mexicano decidió bloquear a J Balvin de las diferentes redes sociales.

"Sí hablé con él pero… La verdad, siento que hay personas reales y personas falsas; yo me considero una persona bien real, si te digo algo a ti, eso es lo que es, y tú me dices algo a mí, yo lo tomo por hecho. Ya todo bien, ya está bloqueado", dijo.

Sobre la manera en que reaccionó ante las burlas de Balvin, el joven de 24 años reconoció que se dejó llevar por el enojo, ya que en ese entonces no pasaba por un buen momento en su vida; recordemos que por esas fechas acababa de dar por terminado su compromiso con Belinda, con la que sostuvo un intenso romance.

"Cuando alguien te echa carrilla de algo, pero no conoces a la persona... si yo no te conozco, no voy a llegar contigo a decir algo que te pueda sacar de pedo. Yo estaba en una etapa muy mala de mi vida y encima había un contexto más privado de mensajes, entonces yo creo que el compa nada más quería hacer un dueto o algo", agregó.

Pero la manera en que José, nombre real de Balvin, intentó llamar la atención de Christian no fue la correcta; por el contrario causó su furia y dio surgimiento a "Girasoles" tema en el que el mexicano descargó su enojo: "Yo ya venía como 'no voy a hacer el meme de nadie más'. Menos de un wey que tiene un chin* de millones, ni lo topo, ni lo conozco, ni nada y pues me le fui encima".

Por fortuna, ahora ha encontrado la paz al lado de Cazzu, su novia y futura madre de su primer hijo, por lo que detalló que sus fans pueden estar tranquilos, ya que no volverá a hacer algo parecido, nunca más.

¿Qué pasó entre Nodal y JBalvin?

Todo comenzó en junio de 2022, cuando el intérprete de 'Adiós Amor' fue sumamente criticado por sus constantes cambios de looks y los tatuajes que se realizó en el rostro, uno de sus detractores fue Balvin, pues dejó entrever que el mexicano se había "inspirado", por no decir copiado, en uno de sus cortes de cabello; incluso, publicó una fotografía de ambos con la leyenda: "Encuentra las diferencias".

Fue ahí que Nodal explotó y a través de sus redes sociales le contestó a su colega: "Que yo sí tengo talento, carnal, y puedo cantar orgullosamente mis composiciones donde sea, como sea, cuando sea, con orgullo. Que tu foto la elegiste tú y la mía la subió la prensa", escribió junto a una foto de José.

Lo peor vino cuando el cantante de "In da getto" subió un par de reacciones más, entre ellas un video en el que aparece usando un filtro con la palabra "Belinda" en su rostro; además escribió: "Sobre la foto anterior, sin ninguna mala intención pero la foto se Be linda (haciendo referencia a la exnovia del mexicano)".

