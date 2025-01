Christian Nodal presuntamente habría "discriminado" a su hermano por travestismo

Cuando parecía que Christian Nodal había logrado mantenerse alejado de los focos de controversia, su vida personal vuelve a ser tema de discusión en redes sociales. Según una publicación de prensa rosa, su hermano menor, Alonso, habría sido apartado de la familia, supuestamente debido a la presión de Nodal, quien no aprueba su inclinación por el travestismo.

Alonso y su mensaje en redes sociales

Recientemente, se viralizaron en redes sociales algunas fotografías de Alonso, el hermano menor de Christian Nodal, donde aparece usando maquillaje y ropa femenina. Las imágenes, tomadas de su cuenta de Instagram, llamaron la atención no solo por su estilo andrógino, sino también por el mensaje que acompañó una de las publicaciones: “Extrañaré a bebé Alonso por siempre”, lo que muchos interpretaron como una despedida simbólica de su identidad pasada.

Alonso, hijo menor de Jaime González y Silvia Cristina Nodal, había mantenido un bajo perfil, alejado del éxito de su hermano mayor. Sin embargo, t ras cumplir 18 años, comenzó a interactuar más activamente en redes sociales, lo que incrementó la atención sobre su estilo personal. Aunque su cuenta era privada, algunas de sus imágenes fueron filtradas, llegando rápidamente a otras plataformas como TikTok e Instagram.

La reacción de Christian Nodal y la familia

De acuerdo con TVNotas, la creciente visibilidad de Alonso incomodó a Christian Nodal, quien habría pedido a sus padres y a su hermana que se distanciaran del joven. Una fuente anónima citada por la revista afirmó: “Christian no quiere que esto se haga más grande. Les pidió a sus padres y a su hermana que se alejaran de Alonso un poco. Desconozco si le dan dinero. Mientras ellos viajan y conviven, él está haciendo su vida solo. Eso le duele mucho”.

La misma fuente señaló que Alonso vive de manera independiente y se mantiene por sus propios medios desde hace algún tiempo. Según el testimonio, la relación familiar comenzó a deteriorarse incluso antes de las fiestas decembrinas, cuando dejaron de seguirlo en redes sociales. “Lo que sube les incomodaba. Estamos en pleno 2025, pero el señor Jaime y la señora Cristy no lo aceptan, aunque sea algo normal verlo en falda, maquillado o con zapatos altos”, agregó.

INSTAGRAM/@ amely.nodal

Más allá de la presión económica, el rechazo de su familia ha sido una de las principales fuentes de tristeza para Alonso. Según la revista, el cumpleaños número 18 del joven marcó un punto crítico en la relación, ya que no se celebró en familia.

Antes de esa fecha, cuando Alonso comenzó a publicar fotografías donde expresaba su identidad de manera más libre, sus padres intentaron persuadirlo de que eliminara esas imágenes. “Le empezaron a decir que no se expusiera de esa forma. Que lo respetan y aman, pero que por el bien de todos no lo hiciera en las redes sociales. A Alonso le molestó mucho lo que le dijeron, porque significa que no lo aceptan como es”, señaló la fuente.

Esta nueva polémica surge en un momento en el que la imagen pública de Christian Nodal parecía haber mejorado considerablemente. Recientemente, el cantante lanzó su álbum El Corazón Habla de Nuevo y sorprendió a sus seguidores con un cambio de look que fue muy bien recibido, atribuyéndose incluso a su cercanía con Ángela Aguilar el buen ánimo que reflejaba.

Sin embargo, las tensiones familiares relacionadas con su hermano menor han vuelto a colocar a Nodal en el centro de la controversia. Hasta ahora, ni el cantante ni su familia han ofrecido declaraciones públicas sobre el tema.

BB