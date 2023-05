Entre Christian Nodal y Cazzu todo es amor; sin embargo, el cantante podría poner a prueba la paciencia de su pareja, porque de bautizar a su bebé con el nombre que a él le gustaría, la argentina no estaría tan feliz.

Hace 15 días dio a conocer que Cazzu estaba embarazada de su primer hijo, lo que causó emoción entre los fans de los famosos, que desde mayo del año pasado sostienen una relación amorosa, la cual se ha basado en la unión y el apoyo que cada uno le da al otro con respecto a su carrera profesional, o eso han sugerido las imágenes, pues a todos lados viajan juntos cuando sus agendas se los permiten.

En Colombia, Cazzu fue parte de la audiencia que acudió al concierto del intérprete mexicano para verlo cantar sus mayores éxitos y fue en esta misma visita que, un medio de la región, sostuvo una entrevista con el joven de 24 años, al que le hizo preguntas en torno a su paternidad, pues Nodal aseguró que tratará de removerse los tatuajes que porta en el rostro, para que su bebé conozca su cara limpia.

En esta misma entrevista, Camilo Triana hizo una temática al lado del intérprete de "Adiós, amor", donde le hizo preguntas variadas con relación a sus preferencias, tanto gustativas como musicales, pues el músico mexicano refirió que sus dulces favoritos eran las picafresas, mientras que el mejor concierto que había acudido era al de Residente y así fue contestando a diversas preguntas.

Entonces Triana se atrevió a preguntarle sobre el bebé que espera al lado de Cazzu, advirtiéndole que la pregunta que le haría podía ser un poco atrevida, pues le cuestionó que de tener una hija o un hijo, cuál sería el nombre con el que le gustaría llamarlo, a lo que Nodal contestó sin empacho, pues reveló que el nombre que a él le gusta, no es del gusto de su pareja.

"Si fuese niño... la mamá no me dejaría, pero a mí me gustaría que se llamara Zoro, y niña, pues no sé... ahí si no sé", dijo sonriente.

CR