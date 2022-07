Christian Nodal: Maestro del cantante revela la historia detrás del regalo

Durante este fin de semana Christian Nodal se volvió viral en las redes sociales, ahora no fue por algún tema de escándalo sino por algo positivo, pues su maestro de primaria dio a conocer que el cantante le regaló una camioneta, esto porque el intérprete de "Botella tras botella" le había hecho una promesa cuando era niño.

Francisco Javier Gutiérrez Sierra maestro de Nodal en su etapa de la primaria, recordó la promesa que le hizo en el 2011 cuando solo era un niño, mencionando, "Cuando sea famoso le voy a regalar un coche", ahora que ha logrado grandes éxitos en el mundo de la música, cumplió con su palabra y le regaló una hermosa camioneta color azul.

El propio maestro del cantante dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales, pero ahora reveló que la historia detrás del gran gesto se encuentra una de las mayores travesuras de Nodal.

"Es una historia muy graciosa. Resulta que en el 2011 Chritian Nodal estaba en sexto de primaria y creo recordar que lo regañé por algo, una tarea que no había hecho; creo que se enojó y por travesura me rayó un carro", dijo Gutiérrez Sierra en entrevista para el youtuber El kuate de Caborca.

Francisco explicó que no le importó tanto el coche, sino las acciones de Nodal, por lo que fue hasta la casa del cantante para hablar con su familia; aunque no sabe si recibió o no un castigo, pero creyó que ahí había quedado el asunto. Meses más tarde, para festejar el Día de las madres, Christian, apoyado por su profesor, se presentó con una canción en el festival escolar y deslumbró a todos con su talento.

"A los días me habla su abuelita y me dice: 'maestro, verá lo que dijo Christian, que cuando sea famoso le va a regalar un carro'. Yo le dije, pues se está tardando".

Su reencuentro con Nodal

Pasaron los años y aunque perdieron contacto, él siempre estuvo pendiente de la carrera de su alumno y le daba gusto ver que cómo iba cumpliendo cada uno de sus sueños. Según el relato, hace unos cuantos días, la directora de la primaria para la que trabaja le pidió que le firmara una carta poder y aunque se le hizo raro, accedió.

Posteriormente recibió una llamada del propio Nodal, desde Argentina, para saludarlo y recordarle que jamás olvidó la promesa que había hecho hace tanto tiempo.

"(Me dijo) '¿Se acuerda profe cuando estaba chiquito y le hice algunas travesuras? Espérese dos minutos le voy a mandar lo que le prometí. Promesas son promesas y en dos minutos le llega a su casa'", agregó.

A pesar del nerviosismo, Gutiérrez Sierra alcanzó a tomar un "screenshot" de la llamada que tuvo con Nodal e inmediatamente después tocaron a su puerta para entregarle su "carrito azul", como él lo llama.

Pese a que la camioneta es una de las más caras del mercado, el profesor asegura que lo que más le ha movido de este hermoso gesto, es saber que cumplió con su labor de docente y dejó una semilla sembrada en el ahora multipremiado artista: "Estoy hinchado de emoción. No encuentro palabras para agradecerle a Dios, porque siento yo que dejé una pequeña huella en mi alumno de sexto grado".

¿Quién es el maestro de Nodal?

Francisco Javier Gutiérrez Sierra es un docente de la primaria "6 de abril" en Caborca, Sonora. Inició su carrera profesional en 1998 y desde entonces ha dejado huella en las vidas de muchísimos de sus alumnos.

A la par de la docencia, Gutiérrez Sierra dice ser un amante de la cocina y tiene un pequeño negocio de salsas; además de que sirve como voluntario en la "Asociación Locos con corazón", donde ayudan a personas de escasos recursos y con necesidades especiales a mejorar su calidad de vida.

