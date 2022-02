Christian Nodal: El cantante se lleva tremendo susto con muñeco que le regaló Belinda

Christian Nodal se llevó un tremendo susto, pues vivió una experiencia paranormal con un muñeco de la famosa película de terror "Chucky" que le regaló Belinda hace tiempo, después de que se movió sólo mientras estaba haciendo una transmisión en vivo.

El prometido de Beli se encontraba jugando videojuegos y estaba transmitiendo en vivo en su cuenta oficial de Twitch, cuando de repente el muñeco que se encontraba sentado en una estantería detrás del cantante se movió.

Dicho momento quedó grabado y de manera inmediata se hizo viral entre sus miles de fanáticos que pudieron percatarse de la actividad paranormal que experimentó Nodal, quien reaccionó gritando y diciendo varias groserías por el susto que se llevó.

Uno de sus compañeros de videojuegos, que también se dio cuenta de lo sucedido le pidió que le dijera que era un muñeco pilas y que por eso se movió, a lo que respondió Nodal muy impactado que era un muñeco normal sin nada automatizado.

Minutos después, el intérprete de "Botella tras botella" siguió jugando y el muñeco se volvió a mover, asustando de nuevo al cantante. Y aunque sus amigos le decían que lo quemara, inmediatamente replicó con un "no", porque era un regalo de Belinda.

Nodal siempre le tuvo miedo al muñeco desde que se lo regaló Belinda, mientras que la cantante estaba muy feliz por su presente y le buscó un lugar en una repisa.

"Ese Chucky a mí me da tanto miedo que nunca ha dormido en mi cuarto", declaró en su momento Nodal, a lo que replicó Belinda, "pero Chucky es lo máximo y no hace nada, son peores los vivos, de esos si tenemos que tener miedo, no del muñeco".

