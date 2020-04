Chiquis Rivera se "destrampa" en buena compañía

La unión hace la fuerza, eso lo sabe muy bien Chiquis Rivera, quien ha lanzado dos temas nuevos donde colabora con grandes mujeres y amigas; siendo las más recientes “Las destrampadas” con Helen Ochoa y Ely Quintero, una canción muy bailable que habla de la libertad que ejercen las mujeres a donde quiera que van, la otra melodía es con Amandititita llamada “Ticket de salida” donde fusiona su esencia del regional mexicano con cumbia y urbano.

Chiquis cuenta en entrevista que había dudado de estrenar “Las destrampadas” por estos días, pero se dio cuenta que precisamente la gente quiere escuchar música nueva durante este aislamiento. La canción es una coautoría de ella con Eddy Castillo y Adrián Armendáriz. “Había pensado guardarme la canción hasta mayo, después de esto (de la contingencia), pero la música nos ayuda, nos alegra el corazón y nos pone a bailar que es lo más bonito”.

El proyecto además surge también de la amistad que mantiene con Helen y ahora con Ely. “Gracias a Dios la canción no solo es algo que hicimos para nuestro género, que es algo diferente y nuevo que nunca se había hecho, pero sí, realmente hay una amistad, hay cariño, especialmente entre Helen y yo que tenemos un poquito más de tiempo conociéndonos, pero Ely, la verdad es que es una muchacha de las mías, muy buena onda las dos y yo feliz por hacer esto que lo había querido hacer desde hace cuatro años”.

Con Amandititita destaca que también hay una linda relación y que ella tenía ganas de hacer una fusión donde la cumbia tomara el curso. “Quise aportar algo diferente y pues soy súper fan de Amandititita, para mí es un gran honor”. Tanto “Las destrampadas” como “Ticket de salida” formarán parte del tercer álbum de estudio de Chiquis que se publicará en mayo próximo. Adelanta que también en los próximos meses estará publicando un libro de cocina. “Es un libro de recetas con un estilo de vida más saludable y con la sazón latina, esto saldrá en agosto”.

Aguarda por la normalidad

Finalmente, con respecto a la promoción en México, espera que en mayo pueda estar de visita para promover su música, esperando que todo mejore con respecto a la contingencia sanitaria. Señala que ella vive estos días con la mayor normalidad posible.

“Básicamente me despierto dándole gracias a Dios porque en estos momentos lo más importante es ponernos de rodillas y dar gracias, le pido que nos dé fortaleza. Además, me pongo a hacer ejercicio, que me ha ayudado muchísimo con el estrés, también me pongo a cocinar, que lo he hecho muchísimo estos días y me pongo a organizar cada esquina de la casa, pues si nuestro hogar no está organizado, esto también afecta en nuestro trabajo”.

