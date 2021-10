Chespirito: Fornite lanzará skin de El Chapulín Colorado y le llueven burlas a Carlos Ballarta

Fornite anunció que “El Chapulín Colorado” —uno de los personajes más emblemáticos creado por Roberto Gómez Bolaños “Chespirito"— llegará al juego desde el próximo 1 de noviembre, y algunos internautas aprovecharon el momento para burlarse del standupero Carlos Ballarta, quien recientemente afirmó que la comedia de “Chespirito” es aberrante.

El anuncio de Fornite lo hizo a través de redes sociales con un video promocional donde se muestra a “El Chapulín Colorado” en su versión digital.

“Más agil que una tortuga, más fuerte que un ratón, más noble que una lechuga, su escudo es un corazón… ¡Es El Chapulín Colorado!”, escribió Fornite. “Siempre listo para salvar el día”.

Más ágil que una tortuga, más fuerte que un ratón, más noble que una lechuga, su escudo es un corazón... ¡Es El Chapulín Colorado!



Siempre listo para salvar el día. ¡El Chapulín Colorado salta hacia Fortnite el 1 de Noviembre!https://t.co/rm1jvvozo0 pic.twitter.com/jWAgp9cqAg — Fortnite_ES (@Fortnite_ES) October 29, 2021

La increíble noticia provocó que algunos internautas retomaran las críticas que hizo Carlos Ballarta contra “Chespirito” y no dudaron en lanzarse con burlas y memes.

“Chespirito tiene skin de Fornite, Carlos Ballarta no. Chespirito Wins”, escribió el usuario @Caleon70s. Otro usuario agregó que: "Carlos Ballarta cuando vea que su hijo compró la skin del Chapulín Colorado".

Carlos Ballarta cuando vea que su hijo compró la skin del Chapulín Colorado. pic.twitter.com/7Tj4ER6Tbf — Politécnico (@polituitts) October 29, 2021

Chespirito tiene skin de Fortnite, Carlos Ballarta no



Chespirito wins https://t.co/W8fdYE0t5M — Yoshimitsu Cáleon (@Caleon70s) October 29, 2021

Alguien que verifique si Carlos Ballarta sigue respirando. https://t.co/wtlzq7pGdR — Wackus Bonkus (@Lalophilia) October 29, 2021

El hijo de Carlos Ballarta cuando vio que ya no lo dejaran jugar Fortnite pic.twitter.com/frOqaFm1CE — Alberto M. Olmos (@Alberto_Olmos13) October 29, 2021

Carlos Ballarta arremete contra Chespirito

Al standupero Carlos Ballarta no le gusta "Chespirito", y en su casa está prohibido que sus hijos vean ese contenido, así lo platicó en un TikTok.

Aunque reconoció que la comedia no tiene la responsabilidad de hacer reflexionar a las personas, considera que en cuanto a lo cómico "Chespirito" es de lo peor que le ha pasado a la comedia mexicana.

"Yo creo que no es responsabilidad de la comedia hacer a la gente reflexionar. No toda, pero siento que, al menos en cuanto a comicidad, 'Chespirito' ha sido de las peores cosas que le ha pasado a la comedia mexicana. Yo al menos en mi casa, si hay algo que no le dejó ver a mi hijo es esa pendejada, la neta", expresó.

