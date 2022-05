April Simpkions, la madre la reina de belleza que perdió la vida a los 30 años al saltar de un edificio en Nueva York a más de 40 metros de altura, compartió el último mensaje de texto de Cheslie Kryst, Miss Usa 2019:

“Lo siento, para cuando recibas esto ya no estaré viva. Y me entristece todavía más escribir esto porque sé que te dolerá mucho. Te amo mamá, eres mi mejor amiga y la persona por la que he vivido durante años. Desearía poder quedarme más, pero no puedo con el peso agotador de esta tristeza, la desesperanza y la soledad. Y añade:

“nunca te hable sobre estos sentimientos, porque nunca quise que estuvieras preocupada”.

En la transmisión de Red Table Talk, Simpinks, de 53 años, recordó como lo ocurrido el último día de enero de este año, le cambiaría la vida. Luego de leer el mensaje de su hija en su teléfono tras haberse apartado de el unas horas mientras realizaba su rutina de ejercicio.

“Me has mantenido viva y lista para enfrentar cada día, porque respondes todas las llamadas telefonicas y estas ahí para mi en unb abrir y cerrar de ojos” y concluye “Te amo más que a cualquier persona que haya conocido. No has hecho nada malo, has hecho todo bien”.

Cheslie Kryst, Miss Estados Unidos 2019, se quitó la vida el 30 de enero de este año. Antes de este que diera a conocer este mensaje, la modelo originaria de Carolina de Norte hizo una publicación en su cuenta Instagram en la que compartió una foto de ella con la descripción: “Que este día te traiga descanso y paz”.

Además de la publicación en Instagram, la modelo dejó una nota en la que indicó que le dejaba todo a su madre, sin explicar la razón del por qué de sus acciones.

El año en el que Cheslie se coronó como Miss Estados Unidos, representando a Carolina del Norte, fue el primer año en el que cuatro mujeres negras se llevaron los principales títulos.

Con información de SUN