Charlie Puth presenta el video de su sencillo "How long"

El cantante estadunidense Charlie Puth, conocido por escribir, producir e interpretar "See you again" junto a Wiz Khalifa, en honor al fallecido actor Paul Walker, estrenó el video de su más reciente sencillo "How long".

En el audiovisual, el compositor multinominado al Grammy hace gala de sus mejores pasos de baile, con lo que logró divertirse y a su vez, salir de su zona de confort, se informó a través de un comunicado.

"How long", escrito y producido por el propio Puth, supone el nuevo sencillo que se desprende de su más reciente álbum de estudio "VoiceNotes", el segundo de su carrera y el cual saldrá a la venta el 19 de enero próximo.

El primer tema en promoción, "Attention", recibió certificación Platino en Estados Unidos y alcanzó el lugar cinco dentro del Hot 100 Chart de Billboard.