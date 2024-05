Charlie Colin, uno de los miembros fundadores de Train murió en lo que parece ser un trágico accidente doméstico , según reporta TMZ.

La madre del músico contó que Charlie falleció después de resbalar y caer en la ducha mientras cuidaba la casa de un amigo en Bruselas, Bélgica.

Train es una banda de rock y pop estadounidense, proveniente de San Francisco , California, formada en 1994. La agrupación alcanzó su fama en 1998 con el hit "Meet Virginia".

Colin conoció a Pat Monahan, vocalista de Train, en 1993, y su éxito fue rotundo.

La agrupación obtuvo su primer éxito en el Top 20 con "Meet Virginia" de 1999, aunque su auge se produjo con el lanzamiento "Drops of Jupiter " de 2001, el cual alcanzó el puesto número 5.

El álbum Drops of Jupiter alcanzó el puesto 6 en el Billboard 200, y Train realizó una gira a nivel nacional, abriendo conciertos para Hootie & the Blowfish, Sheryl Crow, Counting Crows, y Barenaked Ladies. No obstante, en 2003, Colin dejó la banda debido al abuso de sustancias.

Con información de SUN.