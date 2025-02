A lo largo de casi 30 años en el programa “Ventaneando”, Daniel Bisogno se vio envuelto en diversas controversias por sus comentarios, justificándolos como una forma de libertad de expresión, humor negro y su manera directa de hablar, sin "pelos en la lengua".

Entre las controversias más destacadas, Daniel Bisogno llamó "extraterrestre" a la cantante Ana Bárbara por, según él, tener los ojos separados; además, expresó que el actor Jorge Guerrero, de la película ROMA, parecía un "ratero de autopartes", y se unió a las críticas hacia la cantante Yuridia, calificándola de "gorda".

Pero cuando se filtraron fotos de él besando a otro hombre se enojó. Culpó a su entonces amiga Raquel Bigorra de la filtración de las imágenes, lo cual nunca fue comprobado, pero al mismo tiempo siempre negó ser parte de la comunidad LGBT.

Por ello te compartimos a detalle esas polémicas que enfrentó quien, según Pedro Sola, fue alguien odiado o querido por el público, pero nunca con medias tintas.

Ana Bárbara

El programa de TV Azteca se convirtió en ring para la pelea entre la intérprete de "Bandido" y el comunicador que acaba de fallecer.

A Daniel se le ocurrió decir que Ana Bárbara tenía los ojos tan separados que parecía extraterrestre y la respuesta no tardó en venir y en vivo, frente a frente.

La cantante acudió al programa para recriminarle en persona los comentarios, lo cual sería luego aplaudido por sus seguidores.

"Si tienes los pantalones de decirme en mi cara lo que has dicho de mí. Ten los pantalones o ¿te hace falta también esto? No tienes pantalones y yo creo que ese es tu problema, que psicológicamente estás mal. Ayer a mi mamá le causaste un dolor de cabeza, pero a tu madre desde que naciste porque vio a esa cucaracha", le dijo en su cara.

Daniel trató, sin éxito, de apaciguar la situación. Luego Ana Bárbara condicionó su permanencia en la entrevista a que él se retirara del estudio, lo cual acabó pasando. Tiempo después Daniel confesaría que se sintió mal y lloró por el momento y la falta de apoyo de sus compañeros.

¿Clasista?

Cuando se supo que el actor Jorge Guerrero, el antagonista del largometraje ROMA, por fin había obtenido la visa para acudir a la ceremonia del Oscar, el conductor lanzó una frase que rápidamente se convirtió en blanco de críticas en redes sociales.

"Que parezca ratero de autopartes, no quiere decir que lo sea", dijo como una manera de recordar las tres veces que le habían negado la expedición del documento.

Sus mismos compañeros no hicieron eco de las palabras y se volcaron en hablar bien del actor que también dio vida al "Cadete Tello" en "Luis Miguel: la serie".

Yalitza Aparicio, protagonista de ROMA por cuyo trabajo fue nominada al Oscar en la categoría de Mejor Actriz, también fue objeto de las críticas de Bisogno.

Cuando ésta fue invitada por los Latin Grammy para ser una de las conductoras, junto con Ana Brenda Contreras, Daniel señaló que ella no tenía la preparación ni el talento para ponerse detrás de un micrófono

"Por eso estamos como estamos, zapatero a sus zapatos. Si Yalitza estuvo nominada como mejor actriz al Óscar, que actúe. No se trata de si eres malo o no, es que no eres conductor", subrayó.

¿Gordofóbico?

Cuando Yuridia participó en el reality de "La Academia", Daniel junto con otros conductores de "Ventaneando", señaló que estaba "gordita". A raíz de eso la cantante se negaba a dar entrevistas a la emisión, lo cual fue destapado por la propia Paty Chapoy.

La revelación hizo que Yuridia explicara que las críticas a su físico la hicieron pensar, en algún momento, quitarse la vida.

Tras ello, Daniel lanzó un comentario asegurando que Yuridia es de las mejores voces de México, pero no quiere hacerse responsable de su talento. Y que, si alguien se burlaba de su físico, era ella quien tenía que trabajar eso, porque lo realmente importante era su capacidad vocal.

Tiempo después, al darse a conocer que Yuridia estaba embarazada, el conductor soltó una frase sin decir nombres, que fue aplaudida por Chapoy.

Fotos filtradas

El inicio fue cuando se aseguró que Raquel Bigorra vendía fotos de famosos. Con ese antecedente, cuando se filtraron imágenes de Daniel besando a un hombre en un antro gay, ella fue culpada.

En ese momento Daniel estaba casado y emitía ocasionalmente comentarios homofóbicos.

"No hemos dicho nada, porque no hay qué decir, soy absolutamente libre de hacer con mi vida lo que a mí me plazca. Yo las explicaciones las doy sobre mi chamba", dijo, días después de la filtración.

"No tengo que darle explicaciones a nadie, se las tendré que dar a mi hija en algún momento. Si algo le he enseñado a mi hija es respetar el amor en todas sus manifestaciones", agregó.

En redes sociales varios le comentaron que debía ser congruente, porque varias veces se metía con la vida privada de los artistas, criticándolos si no querían hablar y burlándose de ellos.

