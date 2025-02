Women Celebrities Gallery habría condenado una serie de críticas que habría recibido Kim Sae-ron en sus redes sociales. La actriz surcoreana fue encontrada sin vida en su apartamento de Seúl el día de ayer.

"Es necesaria una reflexión para evitar que se repitan sucesos tan trágicos. Las críticas sin pruebas, las burlas y los comentarios malintencionados pueden arruinar por completo la vida de una persona. Esperamos que este incidente sirva de oportunidad para que nuestra sociedad mire a todas las personas con más calidez y compasión", señaló en un comunicado de esta agrupación.

Las fans de la actriz, conocida por sus papeles en la miniserie de Netflix Bloodhounds (Sabuesos, 2023) y la película The neighbors (Los vecinos, 2012), decían estar "profundamente tristes y desconsoladas por la trágica noticia de su fallecimiento".

El cuerpo sin vida de Kim Sae-ron fue descubierto en su hogar en Seongsu-dong, al este de Seúl, a las 16:55 horas del domingo (07:55 GMT) por un amigo que iba a reunirse con ella y que, posteriormente, avisó a las autoridades.

La fallecida no dejó ninguna nota según dijeron las autoridades locales este lunes.

El comunicado de Women Celebrities Gallery destacó la pasión y el talento de la actriz, así como el reconocimiento de sus errores que habían derivado en el rechazo del público.

Esto hace referencia a cuando Kim, en 2022, fue sorprendida conduciendo bajo los efectos del alcohol tras estrellar su automóvil contra una barandilla y un transformador, por lo que fue sentenciada a una multa de 20 millones de wones (13.850 dólares).

El pasado mes de abril, intentó volver a actuar participando en una obra de teatro, pero abandonó por problemas de salud y tras las críticas recibidas en línea.

Anteriormente, había expresado en redes sociales sus problemas relacionados con la salud mental al publicar, el pasado año, mensajes como "Ya es tan duro, ¿podéis parar todos?".

Al comunicado de seguidores de la intérprete se suman las condolencias expresadas por otros famosos y compañeros de profesión de Kim como la actriz Kim Ok-vin, conocida por sus papeles en Thirst (Sed de sangre, 2009) y The Villainess (La villana, 2017), o el actor Kim Min-che, que protagonizó junto a Kim la película The Villagers (2018).

La muerte de Kim Sae-ron se suma a la de otros artistas surcoreanos que se han quitado la vida en los últimos años por la gran presión social a la que están sometidos y a que les exigen unos comportamientos modélicos.

Un ejemplo de ello es el suicidio del cantante del grupo de K-pop Astro, Moon Bin, que fue encontrado muerto en 2023 y a quien Kim había felicitado en redes sociales por su cumpleaños este enero.

A finales de ese mismo año, el actor Lee Suk-kyun, conocido por su papel en la película Parásitos (2019), se suicidó porque consideraba que era "la única solución" después de que estuviese siendo investigado por supuesto consumo de drogas.

