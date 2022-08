Este martes desde muy temprano, el actor César Bono se volvió tendencia en las redes sociales luego de que comenzó a circular el rumor de que había muerto, pues recientemente fue hospitalizado por problemas de salud.

Tras la "fakenews", el actor de la serie "Vecinos" desmintió todo a través de un audio de WhatsApp que compartió al programa "Sale el Sol" mencionando que que se encontraba bien y que lamentaba lo que había sucedido.

“Aquí estoy mi querido Kadafi, no sé por qué salió ese chisme, pero estoy aquí hablándote; en cuanto vi los buenos días te contesté, aquí estoy, es una gran mentira y no veo ninguna justificación”, dijo el actor.

Bono dijo que tuvo que acudir al hospital para cambiar una sonda biliar, sin embargo añadió que eso fue hace más de una semana.

“Fue hace 10 días, no creo que porque me hayan visto entrar piensen que estoy muerto. No estoy muerto, andaba de parranda, te mando abrazos”.

El actor se tomó el tiempo para mandar un mensaje a las personas que filtraron la información falsa.

“Que no es cierto, que voy a hacer todo lo posible para avisarles con tiempo. Sabes que se me hace curioso que me hablan para checar si sí o sí no, pero pues si me llevó la chingada como les voy a decir que ya me llevó la chingada”, finalizó César.

No es la primera que sucede esta situación con el actor mexicano, pues en el mes de marzo de este mismo año tuvo que ser operado de emergencia, por lo que las noticias falsas comenzaron a circular.

MF