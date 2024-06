Celine Dion reaparece en medio de su padecimiento

La cantante canadiense Celine Dion asistió a la proyección especial en Nueva York de su documental "I Am: Celine Dion" , y lo hizo con una enorme sonrisa que fue elogiada por los presentes y por sus seguidores, que no pierden la oportunidad de desearle una pronta recuperación.

En el material que se estrenará en la plataforma de Prime Video el próximo 25 de junio, se cuenta la historia del estado de salud de la cantante , "es una honesta y cruda mirada detrás de los escenarios, de la lucha de la icónica superestrella, contra una enfermedad que le ha cambiado la vida".

Se trata de una enfermedad rara, el Síndrome de la Persona Rígida (SPR) , una afección neurológica incurable que va deteriorando el control de los músculos, y con la que la artista canadiense lleva luchando varios años.

"Soy Celine Dion" abarca más de un año de grabación, mientras la legendaria intérprete, que inmortalizó piezas como "My heart will go on" y "Power of love", trabaja sin descanso para lograr vivir una vida abierta y auténtica, a pesar de la enfermedad.

A pesar de los días difíciles que trae consigo el Síndrome de la Persona Rígida, Celine Dion no se rinde, y tal como lo dijo en una reciente entrevista, hace todo lo posible para volver pronto a los escenarios , por el momento lo hizo en la presentación de su documental en Nueva York, donde lució muy sonriente con la elegancia que la caracteriza y feliz de recibir el cariño del público.

Hace unos días, en una entrevista con la cadena estadounidense NBC, manifestó que está dispuesta a darlo todo a pesar del síndrome que le provoca rigidez en los músculos del torso y las extremidades, y que puede generar espasmos severos.

En diciembre de 2022, anunció que había sido diagnosticada con el síndrome de persona rígida , un desorden progresivo autoinmune y que no tiene cura; su tratamiento, sin embargo, puede ayudar a controlar los síntomas.

De acuerdo con los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, esta condición afecta dos veces más a las mujeres que a los hombres.

La cantante nacida en Quebec, tuvo que cancelar una gira programada para 2023 y 2024 , al no sentirse con la suficiente fuerza para llevarla a cabo.

La artista hizo una aparición sorpresiva en la gala de los premios Grammy en febrero , al presentar la categoría Álbum del Año, que ganó Taylor Swift, y hace unas horas volvió a sorprender gratamente a sus fans, quienes aplauden las ganas y la buena actitud que la artista de 56 años le pone a la vida a pesar de las circunstancias.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

AL