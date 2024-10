Este jueves 10 de octubre hay nuevos contenidos en Netflix, la plataforma de streaming más famosa del planeta. Consulta los estrenos de hoy y elige el mejor para tu tiempo de ocio, prepara tu espacio favorito y disfruta de alguna interesante historia.

Tomb Raider: La leyenda de Lara Croft. ESPECIAL/NETFLIX.

Tomb Raider: La leyenda de Lara Croft

La serie de animación, aventura y acción se puede ver a partir de hoy en Netflix. La trama retoma la historia de la exitosa trilogía de videojuegos Survivor, de Tomb Raider (Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider) y traza el siguiente capítulo de la heroína trotamundos como la icónica aventurera. Más de 25 años después de su aparición en el primer videojuego, Lara Croft sigue adentrándose en misterios antiguos y desentrañando verdades perdidas en impresionantes y peligrosos destinos.

María Soledad: El fin del silencio. ESPECIAL/NETFLIX.

María Soledad: El fin del silencio

Es una película documental argentina, que a partir de hoy está disponible en Netflix. A 30 años del asesinato de María Soledad Morales, sus compañeras de escuela, las jóvenes que lucharon para que la verdad saliera a la luz, se reúnen en Catamarca para conmemorar la muerte de su amiga y recorrer los pasos de una tragedia que marcó un hito. María Soledad fue el primer caso reconocido como feminicidio que tuvo Argentina.

Outer Banks: Temporada 4. ESPECIAL/NETFLIX.

Outer Banks: Temporada 4

Es una serie de aventura drama que hace su cuarta entrega, la cual ya está disponible en Netflix. Luego de avanzar 18 meses en la temporada pasada para ver cómo Wes Genrette les proponía a los Pogues buscar el tesoro de Barbanegra, en la temporada cuatro retrocede el tiempo hasta el momento en el que se gestó todo. Tras encontrar el tesoro en El Dorado, los Pogues regresan a Outer Banks con la intención de llevar una vida “normal”. Conviven en un nuevo refugio seguro, denominado oficialmente Poguelandia 2.0, donde instalan con bastante éxito una tienda de artículos de pesca y ofrecen excursiones. Sin embargo, tras varios contratiempos económicos, John B., Sarah, Kiara, JJ, Pope y Cleo aceptan la oferta de Wes, que los arrastra otra vez a la aventura por el oro. Antes de que se den cuenta, se ven inmersos en una carrera por encontrar el tesoro con nuevos y peligrosos enemigos pisándoles los talones. Con las actuciones de Chase Stokes, Madelyn Cline, Madison Bailey, Jonathan Pierce Daviss, Rudy Pankow, Carlacia Grant, Drew Starkey, Austin North, Fiona Palomo, Tony Crane, Pollyanna McIntosh, Brianna Brown, Rigo Sanchez, Mia Challis.

Ersan Kuneri: Temporada 2. ESPECIAL/NETFLIX.

Ersan Kuneri: Temporada 2

Es una serie de comedia turca de ocho episodios, que a desde hoy se puede ver en Netflix. En esta ocasión, Erşan Kuneri, quien ahora tiene 84 años, narra su pasado en una entrevista sobre su vida y sus películas. Los recuerdos de Kuneris trasladan a mediados de la década de 1980, donde se recorren las películas que creó con su socio, sus ex coestrellas y los talentos que se unieron a su equipo, así como su vida actual, aislado en su casa. Los ocho episodios brindan una entretenida historia sobre el cine turco, llena de películas diversas y coloridos personajes. Con la dirección de Cem Yılmaz y las actuaciones de Cem Yılmaz, Zafer Algöz, Çağlar Çorumlu, Şükran Ovalı, Ahsen Eroğlu, Nilperi Şahinkaya, Bige Önal, Bülent Şakrak, Bora Akkaş, Merve Dizdar, Celal Kadri Kınoğlu.

