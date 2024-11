Celebridades rinden tributo al legado de Quincy Jones

Figuras prominentes del mundo del entretenimiento, como Will Smith, The Weeknd, Jamie Lee Curtis y el cantante y actor mexicano Mauricio Martínez, honraron la memoria del icónico magnate musical Quincy Jones, quien falleció en la madrugada del lunes 4 de noviembre.

Jones, una figura influyente con más de seis décadas en la industria, fue el productor detrás de exitosos álbumes como "Off the Wall", "Thriller" y "Bad" de Michael Jackson, y también colaboró con Frank Sinatra. Según informaron medios internacionales, murió en su hogar en Bel Air, Los Ángeles, rodeado de su familia.

Con 28 premios Grammy, Quincy Jones inspiró a diversas generaciones de músicos y artistas. En México, tuvo conexiones con figuras como Thalía, Luis Miguel, Jaime Camil y Mauricio Martínez. Este último, alcanzó la fama tras participar en Operación Triunfo México en 2002 y ha protagonizado varios musicales de Broadway.

Martínez recordó en redes la visita de Quincy Jones a Operación Triunfo México, un encuentro facilitado por Jaime Camil. "Nunca olvidaré cuando mi querido @jaimecamil nos llevó a este Titán de la Música mundial a Operación Triunfo México en 2002", escribió Martínez, añadiendo que luego pudo cantarle a Jones en Washington y Los Ángeles.

Te puede interesar: Its time: Mariah Carey despide Halloween y da la bienvenida a la Navidad

"Pude abrazarlo y agradecerle por su música, que me cambió la vida para siempre", concluyó. Jaime Camil también colaboró con Jones en su álbum “Para Estar Contigo” en 1999. En esta ocasión, Camil decidió compartir la publicación de Martínez en redes como homenaje al productor.

Will Smith también se unió al tributo en Instagram, compartiendo una foto junto a Jones durante la grabación de El príncipe del rap en Bel-Air. Smith escribió que, para él, Jones fue "la mejor definición de mentor": "Me señaló hacia las mejores partes de mí mismo. Él me defendió, nutrió, animó, inspiró y me revisó cuando lo necesitaba. Me dejó usar sus alas hasta que las mías fueron lo suficientemente fuertes para volar".

Abel Tesfaye, conocido como The Weeknd, dedicó un emotivo mensaje a Jones, afirmando que "no hay palabras para describir cómo [Jones] cambió el curso de mi vida y de la historia".

Tesfaye recordó su admiración desde niño por la música de Jackson producida por Jones, y cómo esta lo inspiró a seguir su carrera. "Era mi ídolo en todos los sentidos de la palabra", escribió, recordando la primera vez que lo vio en un club en Las Vegas en 2015.

Por su parte, el cantante John Legend, rememoró la relación cercana que compartió con Jones, quien lo llamaba "su hermano pequeño" por su parecido con su hermano menor, Richard. " Celebramos juntos en todo el mundo, desde Como a Montreux, California a Nueva York", escribió Legend, señalando que Jones siempre le dio valiosos consejos y fue una figura alegre que irradiaba energía entre sus seres queridos.

Jamie Lee Curtis compartió un vínculo especial con Jones, ya que él compró la casa en la que ella creció y allí crió a su familia. "Esa es mi conexión con él. La idea de que sus hijos corrieran y jugaran en el mismo hermoso y rústico ambiente de eucaliptos me hace tan feliz", expresó Curtis. "Su legado musical perdurará, pero el ADN de la familia y la intimidad de tiempo y lugar es algo personal y conocido por pocos".

FP